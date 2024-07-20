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    20 июля 2024, 06:28 • Новости дня

    Сальдо сообщил о планах освобождения Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска освободят всю территорию Херсонской области, на которой будет восстановлена законная власть, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», – приводит РИА «Новости» слова Сальдо.

    По его словам, уход ВСУ с занимаемых ими территорий «неминуем».

    Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.


    19 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска), сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.

    Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.

    Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.

    «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.

    Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.

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    19 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    ВСУ потеряли до 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции за неделю, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили до 1370 военнослужащих, «Запад» – до 3920, «Юг» – до 3930, группировок «Центр» – до 2215, «Восток» – до 925, «Днепр» – до 715.

    Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 277 вертолетов, 630 самолетов, 27 841 БПЛА, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 552 зенитных ракетных комплекса, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли 4–5 тыс. человек.

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    19 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    ВС России освободили Юрьевку в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Центральной группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка в ДНР.

    Там добавили, что на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны, отражены 38 контратак подразделений противника.

    В Минобороны сообщили, что за неделю потери ВСУ составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, бронемашина MaxxPro и два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

    Напомним, 14 июля российские войска освободили Урожайное в ДНР.

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    19 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Скончался раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице от серьезных ранений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что ВСУ сбросили 11 июля взрывное устройство на площадку, где сидели пять подростков. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика неделю, но он потерял четыре литра крови и получил серьезные ранения: осколки повредили жизненно важные магистральные сосуды.

    У мальчика дважды останавливалось сердце – и медики дважды возвращали его к жизни, отправить в Москву его было нельзя из-за тяжести состояния. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти мальчика не получилось, следует из сообщения губернатора в его Telegram-канале.

    «Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», – сообщил Гладков.

    Напомним, в результате обстрелов Белгородской области на детской площадке в Шебекино со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения.

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    19 июля 2024, 11:11 • Новости дня
    Пленный украинец рассказал о симпатиях к России в ВСУ

    Пленный: Большинство солдат ВСУ настроены ближе к России, но боятся преследования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть военнослужащих ВСУ испытывают симпатию к России, но боятся в этом признаться из-за возможного преследования по закону, сообщил пленный боец ВСУ Андрей Бугаев.

    По его словам, большинство из военных ВСУ настроены к России ближе, но никто не скажет об этом, поскольку боятся, что их будут преследовать, передает ТАСС. Бугаев добавил, что в плен он попал 5 июля, сначала по ним работали миномет, затем артиллерия, после чего начались сбросы с FPV-дронов.

    «Потом, когда мы вылезли из блиндажа, оказалось, что нас окружили российские войска и сказали сдаваться. Мы приняли коллективное решение, что лучше будет сдаться в плен», – рассказал военнослужащий.

    Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

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    19 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на отсутствие поставок истребителей F-16

    Зеленский пожаловался, что Украине до сих пор не поставили истребители F-16

    Зеленский пожаловался на отсутствие поставок истребителей F-16
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад спустя 18 месяцев так и не поставил обещанные Украине истребители F-16, которыми Киев надеялся укрепить свои военные усилия, заявил в интервью Би-би-си украинский президент Владимир Зеленский.

    «Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

    По его словам, новые F-16 нужны Украине для противостояния России в воздухе.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что истребители F-16 прибудут на Украину этим летом. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что истребители F-16 будут базироваться на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России и разведка будут мешать применению F-16 на Украине.

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    19 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    При нештатном сходе боеприпаса с беспилотника погибли два солдата ВСУ

    Марочко: При нештатном сходе боеприпаса с беспилотника погибли два солдата ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Глубокого Харьковской области произошел нештатный сход боеприпаса с беспилотника, погибли двое военных ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Источники Марочко сообщили, что нештатный сход боеприпаса произошел  в районе Глубокого при попытке взлета переделанного под военные нужды гражданского квадрокоптера. В результате детонации расчет из двух военных ВСУ погиб, передает ТАСС.

    По словам Марочко, сослуживцы не пытались оказать помощь тяжело раненым украинским солдатам.

    Ранее украинские саперы подорвались при минировании местности в Харьковской области.

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    19 июля 2024, 10:58 • Новости дня
    Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS над Луганском

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России сбили три ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск, пострадавших нет, сообщил источник в силовых структурах.

    По словам источника, обломки ракет упали за чертой Луганска, передает РИА «Новости».

    Власти Луганска подтвердили, что обломки ракет ATACMS упали в поле, где загорелась трава, пострадавших и погибших нет.

    В администрации Луганска объяснили, что задымление, которое жители видели в разных частях города, не связано с атакой ВСУ, оно произошло из-за возгорания торговых модулей и строительных отходов на значительной площади, которое пожарные уже ликвидировали, передает ТАСС.

    По данным ведомства, торговый модуль, строительный мусор и макулатура загорелись из-за неосторожного курения.

    Ранее в Курске два человека пострадали от обломков украинского БПЛА.

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    19 июля 2024, 10:40 • Новости дня
    Ростовский суд приговорил украинца к 18 годам за теракт на газопроводе в Ялте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд приговорил жителя Украины к 18 годам колонии за осуществление взрыва на газопроводе в Ялте летом 2023 года по заданию Службы безопасности Украины, сообщил предствитель суда.

    Как говорится в сообщении, подсудимый решил совершить теракт 23 июня 2023 года в поселке Кореиз города Ялты, для чего Ержов изготовил самодельное взрывное устройство, которое разместил на поверхности выбранного газопровода, и взорвал его, передает ТАСС.

    Там добавили, что подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в 500 тыс. рублей.

    Ранее ФСБ задержала работавших на СБУ в Крыму двух жителей Ялты.

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    20 июля 2024, 03:02 • Новости дня
    Угрозу атаки баллистическими ракетами объявили в Севастополе

    Tекст: Максим Попов

    В Севастополе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!», – отметил Развожаев в Telegram-канале.

    Напомним, накануне российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника.


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    19 июля 2024, 23:40 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали три человека

    Tекст: Максим Попов

    В результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой помощи доставили в городскую больницу №2 Белгорода», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    Также глава региона сообщил, что двое мужчин с осколочными ранениями были доставлены в районную больницу бойцами самообороны.

    Напомним, пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице.


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    20 июля 2024, 03:17 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили более десяти беспилотников в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО уничтожили более десяти украинских беспилотников на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет», – отметил Голубев в Telegram-канале.

    Губернатор добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.

    Напомним, на этой неделе система ПВО уничтожила девять БПЛА в Ростовской области.


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    20 июля 2024, 05:39 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила пять атак ВСУ в течение суток

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили пять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки, включая силы Главного управления разведки «Кракен», сообщили в Минобороны.

    «За минувшие сутки отразили пять атак формирований 57-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, сил специальных операций «Восток» и Главного управления разведки Украины «Кракен», – приводит ТАСС слова старшего офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.

    По его словам, в результате действий российских войск были нанесены поражения живой силе и технике трех украинских бригад. В общей сложности за сутки противник потерял до 255 военнослужащих, шесть пикапов, САУ «Акация» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

    Напомним, накануне группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом.


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    20 июля 2024, 06:09 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, в результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков выехали аварийные службы, отмечается в Telegram-канале главы региона.

    Напомним, до этого Голубев сообщил о десяти сбитых БПЛА в Ростовской области.


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    20 июля 2024, 07:01 • Новости дня
    Гладков сообщил о шести пострадавших в результате ударов в Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов со стороны Украины ранения получили шесть мирных жителей Белгородской области. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «За вчерашний день пострадало шесть мирных жителей, пять человек из Шебекино. Двое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но, по уверениям врачей, их жизни ничего не угрожает», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    По словам главы региона, состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Все необходимые медикаменты есть, помощь оказывается, добавил губернатор.

    Напомним, до этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

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