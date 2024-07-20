Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
Сальдо сообщил о планах освобождения Херсонской области
Российские войска освободят всю территорию Херсонской области, на которой будет восстановлена законная власть, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», – приводит РИА «Новости» слова Сальдо.
По его словам, уход ВСУ с занимаемых ими территорий «неминуем».
Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.