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Самолет из Самары с подозрением на разрушение пневматики сел в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Самары в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево с предположением о проблеме с пневматикой, сообщили оперативные службы.
Самолет успешно приземлился в Шереметьево в 14.24 мск, передает ТАСС.
«Airbus А320, следовавший из Самары, доложил о подозрении на разрушение пневматики и готовился к экстренной посадке в Шереметьево», – ранее сообщил источник.
Напомним, сообщалось, что на Камчатке у самолета Ан-24 при посадке повредились шасси.