На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
На Камчатке у самолета Ан-24 при посадке повредились шасси
При посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у самолета Ан-24, следовавшего рейсом Магадан-Петропавловск-Камчатский, лопнул пневматик левой стойки шасси, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В сообщении ведомства говорится, что пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что прибывший рейсом Самара – Москва самолет Airbus 321 с лопнувшей покрышкой стойки шасси благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.