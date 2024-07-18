Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.5 комментариев
Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
В последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Эти украинские формирования поражены у Волчанска, Липцов и Старицы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 92-й штурмовой бригады. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 160 человек, САУ «Богдана», орудие Д-20, две гаубицы Д-30.
Группировка «Запад» продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, она поразила формирования 21-й, 60-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии у Торское, Ивановки и Красного Лимана в ДНР.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, боевую бронированную машину, САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30, американское орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Максимильяновки, Катериновки, Часова Яра и Верхнекаменского в ДНР.
Украинская сторона потеряла до 540 человек, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три гаубицы Д-30, два орудия М119, британская гаубица L-119, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.
Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад ВСУ у Торецка, Новожеланного и Веселого в ДНР. Также отражены семь контратак 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад ВСУ.
Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 290 человек, американскую БМП MaxxPro, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-30, две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».