Посол России в ФРГ заявил, что следствие этой страны знает заказчика атак на «Северные потоки»

Tекст: Кристина Цыцура

«Само следствие, думаю, давно знает, кто является заказчиком и исполнителем крупнейшего инфраструктурного теракта», – отметил Нечаев.

Он подчеркнул, что следы такого преступления невозможно скрыть, особенно при наличии доступного арсенала слежения и разведки у проводящей расследование стороны, передает ТАСС.

Нечаев также отметил, что германские власти по-прежнему отказываются от проведения открытого международного расследования инцидентов на «Северных потоках» и старательно избегают данной темы.

Посол подчеркнул, что несмотря на многочисленные предложения со стороны России, германские власти продолжают ссылаться на текущее расследование генпрокуратуры и призывают не вмешиваться в его ход. Нечаев отметил отсутствие официальных заявлений, способных прояснить ситуацию, и подчеркнул, что тема терактов на «Северных потоках» остается недооцененной.

Ранее в Германии заявили, что спецслужбы США еще во времена президентского срока Дональда Трампа пытались предотвратить постройку «Северного потока – 2».



