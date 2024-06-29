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    Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха
    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»
    Американский профессор предупредил о чудовищных последствиях «войны с Россией»
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    0 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    8 комментариев
    29 июня 2024, 20:43 • Новости дня

    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»

    СДПГ: Агенты спецслужб США пытались мешать строительству «Северного потока – 2» еще во времена Трампа

    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа вели активную деятельность по предотвращению постройки «Северного потока – 2», обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге – Передней Померании и предлагая поддержку, заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Томас Крюгер.

    Крюгер сослался на свидетелей, которые рассказали, что спецслужбы США пытались сорвать строительство газопроводов, вербуя сторонников в Германии, передает РИА «Новости».

    Один из свидетелей рассказал, что спецслужбы якобы вышли на него напрямую, а при встрече объяснили свою деятельность «американскими интересами».

    По словам Крюгера, из этих показаний становится ясно, что правительство США использовало спецслужбы для прямого противодействия «Северному потоку – 2».

    Ранее состоялось закрытое заседание парламентской комиссии по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства «Северного потока – 2».

    СМИ сообщали, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер вызван в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока – 2» в Мекленбурге.

    28 июня 2024, 22:14 • Новости дня
    Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге
    Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса».

    В 2024 году темой праздника является объявленный президентом России Владимиром Путиным Год семьи, пишет Life.

    На площади состоится театрализованное представление, после чего на ней и на стрелке Васильевского острова начнутся концерты. Ожидается выступление АMIRCHIK, IOWA, ST, Тоси Чайкиной, Алсу, Люси Чеботиной и Вани Дмитриенко. Хедлайнером станет рэпер МОТ. Вести праздник будут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

    После концертной части запланировано водно-пиротехническое шоу в акватории Невы. Кульминация праздника – появление бригантины «Россия» с алыми парусами, которая проследует по традиционному маршруту: Троицкий мост, Эрмитаж, разворот у Дворцового моста, Троицкий мост.

    Напомним, в 2025 году будет отмечаться 20-летие с момента возрождения традиции проводить «Алые паруса». История «Алых парусов» берет начало в 1968 году – в честь 265-летия Ленинграда было выдвинуто предложение провести праздничный выпускной для студентов. Первые «Алые паруса» состоялись 28 июня 1968 года. В 1979 году действие перенесли в Сестрорецк, а с 1991 года о празднике забыли. Возрождение «Алых парусов» произошло в 2005 году благодаря поддержке со стороны президента.

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    29 июня 2024, 00:02 • Новости дня
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Вирджинии, заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, если во главе страны окажется «разумный президент».

    «У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не будут врагами, если у вас разумный президент. Не будет проблем, если у вас будет разумный президент», – передает РИА «Новости» слова Трампа к избирателям.

    Политик выразил уверенность, что во время его президентства США пользовались уважением других стран и «не имели никаких проблем». Он подчеркнул, что, по его мнению, худшие враги США находятся внутри страны, а не за ее пределами.

    Кроме того, Трамп прокомментировал прошедшие накануне теледебаты с действующим президентом Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена не в возрасте, а в его «чудовищной некомпетентности».

    Напомним, по информации Reuters, американские избиратели, которые ранее не могли определиться между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом, после дебатов склонились в пользу последнего.


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    29 июня 2024, 11:19 • Новости дня
    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля

    Госдума напомнила россиянам об изменениях с 1 июля

    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 июля в России вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут жителей страны – отмена льготной ипотеки, повышение цен на услуги ЖКХ, возмещение украденных мошенниками средств и другое.

    На сайте Госдумы указано, что с 1 июля перестанет действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых, запущенная в 2020 году из-за несоответствия на тот момент пониженной ставки реалиям финансового рынка. При этом отмечается, что до 2030 года сохранит действие программа «Семейная ипотека» со ставкой 6%, однако обновятся правила ее получения.

    Также с 1 июля будут проиндексированы платежи по услугам ЖКХ. Согласно постановлению правительства, устанавливается предельно допустимое отклонение, при этом каждый регион сам выбирает процент, на который вырастут тарифы. В частности, максимальная индексация на 15% произойдет в Забайкалье, в Хакасии тарифы повысят всего на 4%, а власти Санкт-Петербурга повышение отменили. Более того, для льготных категорий граждан банковские комиссии за оплату услуг ЖКХ будут отменены.

    Кроме того, с 1 июля изменится способ приватизации муниципального и государственного имущества. Так вместо продажи объектов без объявления цены будет устанавливаться минимальная цена в размере 5% от первоначального предложения на публичных торгах.

    Помимо прочего, с 1 июля вступит в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим услуги на финансовом рынке. Согласно новым правилам, отвечать на обращение заявителя будет необходимо в течение 15 (в порядке исключения 25) дней.

    Сообщается также, что с 1 июля увеличится надбавка к коэффициентам риска по кредитам, что усложнит процедуру получения займов для граждан, если их кредитная нагрузка превышает 50% – таким клиентам банки могут давать не больше 20% займов.

    Для заемщиков с 1 июля изменится очередность погашения задолженности по потребительскому кредиту. Так, пени и штрафы будут гаситься в последнюю очередь, а приоритетным станет погашение задолженности по процентам.

    Касательно пенсий с 1 июля произойдет индексация для граждан старше 80 лет, военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в новых регионах, а также пенсионеров, закончивших трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

    Кроме того, с 1 июля в России заработает реестр многодетных семей, который упростит взаимодействие с госорганами и облегчит получение положенных льгот.

    Также с 1 июля вырастет госпошлина на получение загранпаспорта нового образца. Так, для взрослых она составит 6 тыс. рублей, а для детей – 3 тыс. рублей.

    Кроме того, с 1 июля вырастут госпошлины, связанные с получением российского гражданства, а также с процедурой въезда на российскую территорию, получением ВНЖ и разрешением на работу.

    Отмечается, что с 1 июля вырастет минимальная цена на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Минимальную цену на крепкий алкоголь Минфин повышает с 2009 года. Действующий график повышения цен будет реализован до конца 2026 года.

    В заключение добавим, что с 25 июля вступят изменения в закон о национальной платежной системе – отныне в ряде случаев банки будут обязаны возмещать гражданам средства, украденные мошенниками с их счетов.

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    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    @ US Army/Sgt. Perla Alfaro

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

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    29 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет

    Эксперт Коротченко: Россия может использовать «Искандер-М» в ответ на американские РСМД у ее границ

    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может применить ракеты увеличенной дальности для комплекса «Искандер-М» и новый комплекс средней дальности в ответ на размещение американских ракет у российских границ, сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.

    По его словам, дальность «Искандера-М» может быть увеличена за счет модернизации его ракет, а также создания нового комплекса средней дальности на базе подвижных грунтовых ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    Коротченко добавил, что одной из важнейших характеристик нового поколения ракетных комплексов станет мобильность.

    По мнению эксперта, размещение комплексов, к примеру, на востоке России, позволит держать под прицелом американские объекты на Аляске.

    Ожидается, что решение о модернизации «Искандера-М» и разработке нового комплекса будет принято в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее.

    Накануне президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6.

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    28 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»

    Военные эксперты Шурыгин и Леонков назвали недостатки советской защиты танков «Шатер»

    Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Противокумулятивная защита «Шатер» не пошла в серийное производство в СССР из-за неприменимости при танковом наступлении и дороговизны. Однако в те годы танкам не нужна была защита от FPV-дронов, как это происходит сейчас в зоне СВО, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владислав Шурыгин и Алексей Леонков. Ранее в экспертной среде «мангал» назвали «хорошо забытым старым», сравнив его с советским «Шатром».

    «Судя по всему, круговая противокумулятивная защита типа «Шатер» не пошла в серию из-за общей тактики применения бронетанковых войск, когда основной силой этих войск были масса и скорость. Для массированных атак больших групп танков такие «шатры» были чрезвычайно неудобны. «Шатер» больше уместен либо в обороне, либо в операциях, проводимых при поддержке пехоты», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Классическое наступление танковой дивизии, осуществленное по советским боевым уставам, проводить, конечно, с такими «шатрами» было бы крайне тяжело. Во-вторых, такая защита означала бы дополнительные затраты, которые изначально не предполагались. В-третьих, выстрел гранатомета танк должен был держать по умолчанию, потому что он и создавался, чтобы противостоять гранатометам. А ПТУРов было не так много, чтобы из-за них все танки оборудовать такой защитой», – добавил аналитик.

    «Сейчас к этой идее все возвращаются под разными углами, каждый по-своему. Знаменитый «царь-мангал» – это тот же самый «шатер». Но «Шатер» создавался против единичных ударов, а «царь-мангал» – это система, которая защищает, условно говоря, от 10–15 ударов дронов подряд. Сама концепция воплощена в жизнь, но с разным исполнением. И сейчас все ждут решений и шагов от наших военных НИИ, чтобы создание такой защиты для танков было не просто продуктом фронтовой смекалки, а результатом реальных исследований и технической работы», – подчеркнул он.

    В то же время военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что в советское время для танка Т-54 разрабатывалась круговая противокумулятивная защита типа «Шатер», однако идея так и не получила «зеленый свет». Конструкторы внедрили систему динамической защиты «Дрозд», которая, судя по всему, по своим характеристикам тогда считалась лучшей.

    «Здесь нужно понимать, что динамическая защита разрабатывалась для противостояния быстро летящей цели типа снаряда, противотанковой ракеты или противотанковой гранаты из РПГ. А у FPV-дронов, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции, скорость подлета меньше, и настройка динамической защиты не воспринимает их как опасность. Если вы ударите, например, палкой по одному из этих квадратов, которыми облеплен танк, то защита не сработает», – пояснил он.

    «Эта особенность не учитывалась в те годы, когда выпускались Т-54, Т-55, Т-62, Т-64. И сейчас наши специалисты ищут решения. Эти «мангалы», которыми обваривают танки, различные накидки, чтобы снижать их радиолокационную заметность – это не постоянная вещь, а промежуточный этап в поисках оптимального решения. И специалисты это решение найдут», – указал аналитик.

    Ранее авторы Telegram-канала «Темная сторона солнца» рассуждали, каким должно быть экранирование российской бронетехники в зоне СВО, в первую очередь для защиты от FPV-дронов, а также обратили внимание на советский вариант защиты танков типа «Шатер». «Воистину, все новое – это хорошо забытое старое», – отметили они.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала про изобретения «народного ОПК». Одним из них является так называемый мангал для танков – металлический купол, установленный над башней. Изначально конструкции подобного рода собирались кустарно, однако вскоре были поставлены на поток. Сейчас концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» штатно оснащает ими Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Такие же элементы защиты верхней полусферы от беспилотников устанавливаются на российские БМП, артиллерийские самоходки и БТР. По мнению экспертов, этот случай можно считать одним из наиболее удачных в контексте интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку».

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    29 июня 2024, 13:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ обстрелян автобус во время эвакуации из Торецка (Дзержинска) в ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, по автобусу был открыт огонь из минометов, передает ТАСС.

    Кимаковский рассказал, что погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения.

    Ранее ВСУ были вынуждены оставить стратегические позиции около Торецка. Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

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    29 июня 2024, 05:07 • Новости дня
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Газета Washington Post опубликовала список из десяти возможных кандидатов на пост президента США, которые могли бы заменить Джо Байдена на предстоящих выборах.

    По мнению журналистов, среди этих кандидатов есть несколько наиболее перспективных. На первом месте в списке оказалась вице-президент Камала Харрис. Однако, как считают авторы статьи, она может вступить в гонку только в том случае, если сама примет такое решение, передает РИА «Новости».

    Далее в списке WP следует губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее описывают как реальную альтернативу, которая почти идеальна на бумаге.

    На третье место поставили министра транспорта США Пита Буттиджича. Его считают противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа.

    Также в списке есть губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния – Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. Отдельно упоминается сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

    На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму – супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Авторы статьи отмечают, что она является самой популярной бывшей первой леди в Америке.

    Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

    Напомним, чуть ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    28 июня 2024, 22:37 • Новости дня
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление действующего главы американской администрации Джо Байдена на предвыборных теледебатах.

    По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положение дел в противостоянии Байдена и Трампа, и еще «много стоит на кону», передает ТАСС.

    Также своим мнением относительно выступления Байдена поделился кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, теледебаты заставили усомниться в том, что президент Байден принимает решения, касающиеся жизни страны.

    Кеннеди отметил, что Байден не управляет государством, а все решения в Белом доме принимают неизвестные люди, которые «дергают его за ниточки».

    Напомним, накануне на митинге в Северной Каролине Байден назвал Трампа угрозой для США.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    29 июня 2024, 07:59 • Новости дня
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    @ Елизавета Демидова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами атаки украинского БПЛА стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Атаке подвергся жилой дом в деревне Городище. В результате «сброса» еще два человека пострадали, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона в Telegram.

    Накануне сообщалось, что в Курской области сбили девять украинских дронов.

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    28 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО в Харьковской области

    Минобороны показало видео уничтожения РСЗО М270 А1 MLRS в Харьковской области

    Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ракетный удар от ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен по ангару с американской ракетной системой залпового огня М270 A1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области.

    Российские военнослужащие – операторы БПЛА обнаружили позицию пусковой установки М270 A1 MLRS, выявили ангар в Шевченкове с персоналом и автомобилями, а затем произвели ракетный удар, что привело к уничтожению цели и повторной детонации, передает Telegram-канал российского военного ведомства.


    В результате удара были уничтожены личный состав ВСУ, пусковая установка М270 A1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, находившиеся в ангаре.


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    28 июня 2024, 21:38 • Новости дня
    В США призвали Зеленского принять предложение Путина по Украине

    Американский журналист Хинкл: Зеленский может завершить конфликт на Украине, приняв предложение Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта в стране, если примет предложение президента России Владимира Путина, считает американский журналист Джексон Хинкл.

    Как указал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), если Зеленский действительно хочет положить конец конфликту на Украине, он может сделать это уже сегодня. По его словам, украинскому лидеру необходимо принять «щедрое мирное предложение президента Путина», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.

    Напомним, президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    29 июня 2024, 03:25 • Новости дня
    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему

    Глава миссии МВФ на Украине Грей указал на опасность использования доходов от российских активов для помощи Киеву

    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему
    @ Forbes Middle East/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву может создать угрозу для международной валютной системы, следует из заявления главы миссии МВФ на Украине Гэвина Грея.

    Как заявил Грей, комментируя соответствующее решение G7, государства должны обеспечить «достаточную правовую основу» для подобных действий, чтобы не подвергать опасности работу международной валютной системы, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

    Коментарии (9)
    29 июня 2024, 10:32 • Новости дня
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные дипломаты, представляющие страны Европы, Азии и Ближнего Востока, были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщает канал CNN, ссылаясь на анонимные источники из дипмиссий.

    Согласно данным телеканала, иностранные дипломаты выразили потрясение и обеспокоенность, высказывая опасения о возможных последствиях для ключевых выборов в США, которые могут повлиять на статус-кво во внешней политике в случае повторного избрания Трампа, передает РИА «Новости».

    Выступление Байдена вызвало резонанс по всему миру, отмечает CNN. Один из европейских дипломатов назвал это «плохой ночью для Байдена», в то время как другой отметил, что ему было сложно воспринимать речь американского лидера.

    Арабский дипломат сказал, что «Трамп съел его заживо», а азиатский дипломат признался, что был ошарашен и не мог поверить своим глазам. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу, и, как сообщает CNN, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.

    Съезд демократов запланирован на август, где кандидатом на пост президента будет выдвинут Байден, однако партия может изменить свою позицию и выбрать другого кандидата. Ранее газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.


    Коментарии (11)
    28 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Пентагон: США продолжат полеты над Черным морем

    Пентагон: США продолжат полеты над международными водами Черного моря

    Пентагон: США продолжат полеты над Черным морем
    @ Joseph Clark/Dod/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США не намерены отказываться от полетов над Черным морем, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Как указала Сингх на брифинге, США продолжат летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом. Она добавила, что ей известна позиция Минобороны РФ, но она не может ее никак прокомментировать, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

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