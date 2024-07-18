Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.0 комментариев
Датская журналистка рассказала о мобилизации на Украине
Датская журналистка Брита Квист Хансен, работающая на Украине, в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.
По ее словам, процесс мобилизации с самого начала был хаотичным из-за разлада между различными органами власти. Украинское руководство задействовало различные методы призыва граждан, но отсутствие слаженности в работе призывных комиссий привело к беспорядку, передает телеканал 360.
Журналистка пообщалась с украинскими мужчинами, которые выразили свое разочарование сложившейся ситуацией. Они опасаются, что ужесточение законодательства может привести к еще большему хаосу.
«Теперь за бездействие будут карать строже. Так, уклонистов может задерживать полиция, а впоследствии и отправить в тюрьму», – сообщила Хансен.
По словам журналистки, лишь 36% потенциальных призывников зарегистрировались или обновили свои данные в электронном реестре воинского учета, что является обязательным условием.