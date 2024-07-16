  • Новость часаРеспубликанцы заявили о готовности начать переговоры с Россией
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    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    3 комментария
    16 июля 2024, 00:00 • Новости дня

    Республиканец призвал НАТО отказаться от ввода войск на Украину

    Tекст: Максим Попов

    НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров, заявил высокопоставленный представитель Республиканской партии по итогам съезда в Милуоки.

    «НАТО не должно быть на Украине. Важно начать диалог, и если мы сможем это сделать, то все стороны смогут прийти к соглашению о том, как преодолеть конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова республиканца.

    Напомним, республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией.


    15 июля 2024, 06:48 • Новости дня
    Мощный взрыв прогремел в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе прозвучал мощный взрыв, это уже третий взрыв за ночь в городе, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове.

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    15 июля 2024, 01:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

    Захарова сравнила представителей Секретной службы США на брифинге со «стенкой для штрафных ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла представителей Секретной службы США, которые провели брифинг после того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

    Захарова, комментируя в Telegram брифинг Секретной службы, заявила: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    Напомним, в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. После этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководитель Секретной службы Киберли Читл должна уйти в отставку.

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    15 июля 2024, 14:00 • Новости дня
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Дональда Трампа появился образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. На этом фоне Демпартия будет вынуждена придумывать новые ходы в предвыборной кампании, а также попытается деконструировать представление о кандидате от республиканцев. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал покушение на Трампа.

    «В США было несколько случаев покушений на американских президентов и кандидатов на эту должность. В случае с Дональдом Трампом речь, судя по всему, идет о преступнике-одиночке. Но важно учитывать, что напавшего воспитала та атмосфера взаимной ненависти, которая царит в Америке, разделенной на демократов и республиканцев», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что предвыборная кампания Джо Байдена выстраивалась вокруг идеи «остановить авторитарного фашиста Трампа любой ценой». «Это, вероятно, сыграло не последнюю роль в покушении», – считает собеседник. Дробницкий добавил, что демократы уже остановили серию подобных телевизионных политических реклам, однако какие шаги они будут предпринимать дальше – пока неясно.

    Тем временем республиканцы создадут для Трампа образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. «Стоит ожидать, что в предвыборной риторике политик будет призывать к единству Америки и говорить, что обеспечить его может только он. На колеблющихся избирателей это произведет невероятный эффект. То есть Трамп получил гигантский импульс. Его фотографию с окровавленным лицом под флагом США и поднятым вверх кулаком уже не стереть, не спрятать, не заштукатурить», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, демократы попытаются деконструировать образ Трампа – героя. «Другое дело, что нынешняя администрация некомпетентна», – уточнил собеседник. Дробницкий также не исключает, что в Демпартии начнется внутренняя борьба. «Козырь получили сторонники замены Байдена, потому что отправлять того на борьбу с «раненым героем» – проигрышный вариант. Очевидно, что демократам в противостоянии с Трампом нужно выработать новые подходы, придумать обещания каких-то невероятных изменений», – детализировал политолог.

    При этом покушение на кандидата от республиканцев подогрело разговоры о том, что менять нужно не просто Байдена, но «целые пласты элиты». «Именно они своей некомпетентностью довели американскую экономику до того состояния, в котором она находится сейчас, поставили мир на грань третьей мировой войны и привели США к внутреннему гражданскому противостоянию. Среди виноватых может оказаться, например, Энтони Блинкен. После смещения «виновных» Демпартия может предложить «креативное спасение» страны», – уточнил спикер.

    «На этом фоне либеральная элита, конечно, нервничает. И вызвано это не столько приближающейся победой Трампа, сколько сокращением дистанции до гражданской войны», – считает Дробницкий. Американист напомнил, что Байден только за выходные выступил с тремя обращениями к нации, в ходе которых призывал к единству.

    «Он в частности говорил о том, что разделение и ненависть в Штатах выгодна иностранным акторам, а вовсе не демократам. Можно было сказать напрямую, что Москва и Пекин якобы устроили покушение, но это выглядело бы совсем смешно и жалко», – сыронизировал политолог. По его прогнозам, один из двух американских лагерей не примет результаты предстоящих выборов.

    «Несмотря на риторику о том, что нужно быть добрее, понизить температуру противостояния, США со скоростью тепловоза двигаются к гражданской войне. И демократы, и республиканцы не понимают и не признают другую половину. Фактически существуют идеи двух Америк, именно поэтому гражданский конфликт в той или иной степени неизбежен. Когда он вспыхнет – зависит от компетентности чиновников. Кстати, не исключаю, что среди них есть люди, которые уже вполне приготовились к этому противостоянию и будут его разжигать», – детализировал собеседник. В случае, если потерпевшая поражение в ходе выборов сила не примет итоги, то в Соединенных Штатах дело не ограничится митингами, убежден Дробницкий.

    Напомним, в ночь на воскресенье на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания раздалось несколько выстрелов. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены.

    Работник местной больницы сказал Трампу, что никогда не видел человека, выжившего после того, как по нему стреляли из винтовки AR-15. «Он назвал это чудом», – отметил политик. Экс-президент США добавил, что, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать плакат о нелегальных иммигрантах, то был бы убит. «Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», – подчеркнул Трамп в интервью изданию New York Post.

    Здание, с которого велась стрельба, находилось примерно в 150 метрах от сцены, сообщает CNN. При этом ABC News утверждает, что во время подготовки к предвыборному митингу Трампа крыша, на которой находился предполагаемый преступник, была проверена агентами безопасности, на ней никого не обнаружили.

    До сих пор неясным остается, как именно подозреваемый смог быстро пробраться на крышу. Как писала газета ВЗГЛЯД, мнения о мотивации стрелявшего разнятся: ряд экспертов говорит о заказе со стороны «глубинного государства», другие – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Как отмечается на сайте ФБР, преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

    При этом покушение не отразилось на дальнейших планах экс-президента США. «Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить график», – цитирует Трампа CNN. Именно в этом штате пройдет национальный съезд Республиканской партии.

    На этом фоне Джо Байден выступил с обращением к гражданам США. В нем он осудил покушение на своего оппонента. По его мнению, после произошедшего многие «иностранные действующие лица» пытаются раздуть огонь разногласий в стране. Он подчеркнул необходимость обеспечения единства нации. «Политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств», – подчеркнул глава государства.

    Байден также дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Дональда Трампа. Между тем данное ведомство после покушения на жизнь экс-президента подвергается широкой критике. Так, Илон Маск призвал уйти в отставку ее руководителя Киберли Читл. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала брифинг службы: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    На ваш взгляд
    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



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    Коментарии (14)
    15 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

    Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.

    Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.

    Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.

    Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

    Коментарии (11)
    15 июля 2024, 04:26 • Новости дня
    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа

    Байден на фоне покушения на Трампа обвинил иностранные государства в попытках «раздуть огонь разногласий» в США

    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в обращении к согражданам в связи с совершенным на Дональда Трампа покушением заявил, что «иностранные действующие лица раздувают огонь разногласий» в США.

    Байден заявил, что это делается с целью повлиять на политический процесс в США. По его словам, наблюдается «разгул дезинформации». Он призвал «избавиться от зашоренности, характеризующейся тем», что люди слушают только тех, «с кем соглашаются». Байден подчеркнул необходимость обеспечить единство нации, передает ТАСС.

    Он заявил, что в США «разногласия преодолевают за счет голосования», а не «при помощи пуль». Байден заявил о том, что нужно «снизить» накал политической борьбы в США, «политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств».

    «Нельзя допустить, чтобы подобное насилие стало нормой», – сказал он. По его словам, политика – пространство «для мирных дебатов, отстаивания правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости».

    Напомним, Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

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    15 июля 2024, 22:39 • Новости дня
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    @ DAVID MAXWELL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп объявил, что выбрал сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

    «После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.


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    15 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Генсек НАТО выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты над Украиной, заявив, что Североатлантический альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    По его словам, НАТО поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но сам альянс не будет привлечен к участию в конфликте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Украинскую правду».

    Столтенберг отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО по частям, он отметил, что следует быть осторожным в высказываниях о том, какое именно решение будет принято относительно Украины.

    При этом генсек НАТО поддержал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по России возле границы с Харьковской областью.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

    До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

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    15 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

    Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».

    Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    15 июля 2024, 06:20 • Новости дня
    ФБР рассказало о винтовке, из которой стреляли в Трампа

    Спецагент ФБР Роджак сообщил об использовании стрелком винтовки AR-556 для покушения на Трампа

    ФБР рассказало о винтовке, из которой стреляли в Трампа
    @ wikimedia.org/Michael E. Cumpston

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на экс-президента Дональда Трампа использовал винтовку типа AR-556, которую легально приобрел его отец, сообщил спецагент ФБР Кевин Роджак.

    Роджак сообщил, что семья подозреваемого сотрудничает со следствием. В ФБР также подтвердили, что в машине подозреваемого нашли «подозрительное устройство, которое было изучено взрывотехниками». Также ведомством получен доступ к телефону стрелка, он доставлен в лабораторию ФБР в Куантико, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, Роджак сообщил, что подозреваемый в покушении на бывшего президента «работал в одиночку». Нет указаний на то, что он «принадлежал к какой-либо идеологии» или испытывал «какие-либо проблемы ментального характера». СМИ сообщали, что в машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства.

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    15 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Испания передала Украине партию из 10 танков Leopard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Испанские власти отправили в Украину новую партию из 10 танков Leopard, сообщило министерство обороны королевства.

    Танки начали отправлять на Украину после завершения комплексного процесса ремонта, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ожидается, что груз прибудет в польский порт до наступающего выходного дня, а затем будет передан ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро.

    Коментарии (16)
    15 июля 2024, 23:40 • Новости дня
    Республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине, сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии.

    По словам функционера, Трамп готов лично вступить в диалог с Путиным по вопросу Украины без посредников, передает ТАСС.

    Напомним, на съезде Республиканской партии Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США.


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    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


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    15 июля 2024, 00:56 • Новости дня
    Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США

    Tекст: Антон Антонов

    Если экс-президента США Дональда Трампа не убьют, то он одержит победу на выборах главы американского государства, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Медведев заявил, что Трамп «уже победил», если «его не убьют». При этом зампред Совбеза России сопроводил свое заявление тюремным снимком Трампа, который сделали, когда в 2023 году экс-президент США был формально арестован, передает ТАСС.

    Напомним, на Трампа было совершено покушение на митинге в Пенсильвании. Эксперты считают, что после покушения поддержка Трампа среди избирателей резко вырастет.

    Формальный арест Трампа в тюрьме округа Фултон 24 августа 2023 года продлился около 20 минут.

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    15 июля 2024, 15:09 • Новости дня
    В Германии заявили о растущем отчаянии в окружении Зеленского

    Bild: В окружении Зеленского растет отчаяние из-за недостаточной помощи Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    В окружении президента Украины Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает «четких решений» в вопросе поддержки Киева, пишет Bild со ссылкой на источники в украинском руководстве.

    По словам одного из собеседников Bild, каждый, кто в последнее время контактировал с доверенными лицами Зеленского, отметил «растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений», передает ТАСС.

    В частности, киевский режим недоволен итогами саммита НАТО в Вашингтоне, после которого западные союзники Украины не передали ей нового наступательного оружия и не дали разрешение на удары вглубь России, пишет газета.

    Ранее Москва назвала саммит НАТО позором.

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    15 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Власти Украины не дали Порошенко встретиться с Трампом

    Партия Порошенко обвинила власти Украины в срыве его поездки в США

    Tекст: Антон Антонов

    Поездка делегации «Европейской солидарности» во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко в США оказалась сорвана из-за украинских властей, заявила партия Порошенко.

    «Европейская солидарность» сообщила, что уведомила Верховную раду о приглашении делегации на «предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки» несколько месяцев назад. Однако в парламенте так и не дали «разрешения на выезд», передает РИА «Новости».

    Партия Порошенко заявила, что власти страны «исподтишка заблокировали поездку», это свидетельствует о «наличии уже системных проблем с демократией на Украине». Причем, как заявила «Европейская солидарность», данная проблема «возникла давно».

    Утверждается, что партия Порошенко «сдерживала себя в оценках», поскольку не желала помешать переговорам о вступлении в ЕС и «позициям Украины на саммите НАТО», но сейчас настал момент «признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине».

    В «Европейской солидарности» заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО. В рамках поездки делегация собиралась встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

    В конце 2023 года Порошенко уже жаловался, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.

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    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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