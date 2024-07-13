Следователи приступили к осмотру завода, где обслуживался упавший в Подмосковье SSJ-100

  • Новость часаЛукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страна НАТО наносит удар по антироссийскому мифу Запада
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    Экс-главком НАТО рассказал о шутках про атаки России через Арктику
    Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине
    ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области (видео)
    В Минске рассказали подробности деэскалации на границе с Украиной
    МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России
    В Греции отреагировали на данные о причастности к удару по Севастополю
    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

    23 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    23 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    10 комментариев
    13 июля 2024, 21:15 • Новости дня

    Следователи приступили к осмотру завода, где обслуживался упавший в Подмосковье SSJ-100

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следователи начали следственные действия на территории предприятия, где упавший в Московской области Superjet-100 проходил обслуживание, сообщил Следственный комитет России.

    На заводе изымается соответствующая техническая документация для дальнейшего изучения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Расследование уголовного дела передали в центральный аппарат ведомства по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов.

    Ранее источник сообщал, что бортовые самописцы, найденные на месте крушения SSJ 100 отправили на расшифровку.

    13 июля 2024, 04:12 • Новости дня
    Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине
    Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине
    @ Robert Michael/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Западные страны должны убедить Россию в бесперспективности попыток достичь значительных военных успехов на Украине. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, подчеркнув, что в ближайшее время не стоит ожидать прорыва на линии фронта.

    По словам Павела, Запад должен донести до России, что она не сможет достичь значительного успеха на поле боя и будет вынуждена сесть за стол переговоров. Это может подтолкнуть Москву к началу мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент Чехии считает необходимым оказывать политическое и дипломатическое давление на Россию и убеждать как можно больше стран в том, что конфликт в Украине должен быть решен в соответствии с международным правом. Павел отметил, что если Украина сможет устоять перед давлением России, то определенного прогресса можно ожидать уже в конце этого года или в начале следующего.

    Напомним, по словам Павела, в июле и августе Украина получит по 50 тыс. боеприпасов в рамках «чешской инициативы». А с сентября по конец года ежемесячные поставки составят от 80 до 100 тыс. боеприпасов.


    Коментарии (104)
    13 июля 2024, 10:38 • Новости дня
    Греция отвергла причастность к удару ATACMS по Севастополю
    Греция отвергла причастность к удару ATACMS по Севастополю
    @ Sgt. 1st Class Andrew Dickson/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греция не имеет отношения к украинским ударам по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS в июне, заявил заместитель министра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис.

    В понедельник Кефалояннис отвечал на вопросы депутатов парламента, лидер фракции «Ники» Димитриос Нациос напомнил, что 23 июня Севастополь подвергся атаке ракетами ATACMS, обратили внимание местные СМИ, передает «Коммерсант».

    Со ссылкой на «американский источник» депутат заявил, что эту атаку поддерживали разведывательные беспилотники США, базирующиеся в Ларисе. В частности, по словам Нациоса, Global Hawk участвовал в координации атаки и предоставлении информации о цели.

    «За пределами территории Греции, в миссиях, выполняемых самолетами США, независимо от того, пилотируемые они или беспилотные, только США имеют полный оперативный и административный контроль и фактически нет каких-либо обязательств информировать греческую сторону, и это основано на международном праве», – ответил Кефалояннис.

    Ранее ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS.

    Напомним, удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Коментарии (14)
    13 июля 2024, 15:05 • Новости дня
    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на роскошной свадьбе в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пользователи соцсетей возмутились свадьбой украинки Ангелины Терской в Италии, на которой выступил юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России). Артист спел на торжестве несколько песен.

    «Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался», – пишут комментаторы.

    Юморист выступил на свадьбе с песнями на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной», пишет издание «Страна.ua».

    Отмечается, что молодожены родом из Киева, торжества состоялись 10 июля на вилле Бальбиано, которую им сдавали в аренду якобы российские бизнесмены за 19 тыс. евро в сутки. Саму свадьбу украинские СМИ оценили в 1 млн евро.

    Ряд украинцев отметили, что свадьба должна была быть поскромнее, поскольку в такие времена было бы уместно «показать, что ты стоишь вряд со своими людьми».

    Сама Терская в ответ на возмущение указала, что не живет на территории Украины, но «донатит», «ненавидит Россию». Также она заявила, что семья рассчитывает вернуться на Украину.

    Ранее Галкин пытался снять с себя статус иностранного агента в России, но ему отказали в суде.

    Коментарии (17)
    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

    Коментарии (15)
    13 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые комплексы ПВО Patriot и ЗРК SAMP/T, которые страны НАТО пообещали предоставить Киеву, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, считают немецкий военный обозреватель Юлиан Репке и австрийский политолог Густав Грессель, пишет Bild.

    Западные комплексы не смогут работать в Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть, они не смогут действовать слишком близко к линии фронта, поскольку там развита российская разведка дронами и высок риск обнаружения и уничтожения техники, поясняют аналитики, пишет Bild.

    Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают Киев, еще по одному – Львов и Одессу, сообщают эксперты. По их мнению, новые Patriot и SAMP/T могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.

    Отмечается также, что Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом из-за разного программного обеспечения и в случае выхода из строя одной системы другая не сможет ее заменить или защитить.

    Ранее США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины.

    Коментарии (19)
    13 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Экс-главком НАТО рассказал о шутках про атаки России через Арктику

    Экс-главком НАТО: Шутки про Россию в Арктике утратили актуальность

    Экс-главком НАТО рассказал о шутках про атаки России через Арктику
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис рассказал для Bloomberg, что в альянсе десять лет назад не воспринимали всерьез предупреждения об активности России в Арктике.

    В статье отмечается, что «высокопоставленные канадцы» скептически относились к таким предупреждениям, ссылаясь на принцип «крайний север» и «низкую напряженность», подразумевающий сотрудничество всех восьми арктических держав (США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия), передает РБК.

    «Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, «мы бы в конечном итоге начали поисково-спасательные работы. Возможности России в Арктике больше не шутка», – заметил Ставридис.

    Также экс-главком НАТО призвал страны альянса серьезно отнестись к угрозе со стороны России в Арктике и усилить свою оборону в регионе.

    Коментарии (14)
    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

    Коментарии (12)
    13 июля 2024, 11:17 • Новости дня
    Опубликован оперативный план Германии на случай войны с Россией

    В Германии раскрыли оперативный план войны на случай войны с Россией

    Опубликован оперативный план Германии на случай войны с Россией
    @ Sgt. Randis Monroe/Us Navy/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бундесвер подготовил «Оперативный план Германия» OPLAN DEU на случай обострения ситуации на восточном фланге НАТО, пишут издания Bild и Spiegel.

    Согласно плану, в течение 3-6 месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии на восток будет переброшено 800 тыс. солдат и 200 тыс. единиц техники, передает РБК.

    Отмечается, что ключевую роль в логистике сыграет автомагистраль А2 (от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина), однако мост Хоэнварте через Эльбу может стать уязвимым местом.

    Как заявил генерал-инспектор бундесвера Карстен Бройер, главной задачей Германии станет обеспечение топливом, продовольствием и медикаментами группировки НАТО. Для этого будут задействованы автомобильные и железные дороги, портовая инфраструктура, которые станут недоступны для гражданского транспорта.

    Ранее Пентагон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, включая ракеты Tomahawk.

    Коментарии (21)
    13 июля 2024, 09:23 • Новости дня
    Австралия потребовала от России не защищать обвиненных в шпионаже россиян
    Австралия потребовала от России не защищать обвиненных в шпионаже россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    России необходимо отступить от защиты проживающих в Австралии и обвиняемых в шпионаже россиян, заявил премьер австралийского государства Энтони Альбанезе.

    По его словам, у государства «нет доверия к России» из-за того, что страна якобы «по всему миру занимается шпионажем», передает РИА «Новости».

    «Россия может получить сигнал: отступите», – заявил Альбанезе, призвав относиться к России с презрением.

    Накануне в Австралии задержали двух граждан российского происхождения по подозрению в подготовке к сбору сведений об армии для передачи России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как волна русофобской шпиономании дошла до Австралии.

    Коментарии (37)
    13 июля 2024, 11:06 • Новости дня
    Superjet с отказавшим генератором экстренно сел в Минводах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Sukhoi Superjet-100, запросивший экстренную посадку в связи с отказом генератора, совершил штатную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

    По словам представителя ведомства, самолет выполнял рейс Нижневартовск – Минеральные Воды, передает РИА «Новости».

    Накануне в Подмосковье разбился самолет Superjet 100. В качестве основной версии авиакатастрофы рассматривается одновременный отказ двух двигателей.

    Коментарии (25)
    13 июля 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Подполье: Известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Tекст: Александра Юдина

    Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы в районе аэродрома, сообщает подполье.

    Известно, что сильный взрыв прогремел в пригороде Полтавы близ аэродрома, передает РИА «Новости».

    расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

    Коментарии (0)
    13 июля 2024, 18:11 • Новости дня
    МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России

    МВД: Из России в 2024 году выдворили свыше 65 тыс. нелегалов

    МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году правоохранители выдворили из страны свыше 65 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» под эгидой ОДКБ из России выслали 65 тыс. нарушителей, закрыт въезд для 120 тыс. лиц, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

    При этом за весь 2023 год въезд закрыли для 170 тыс. иностранцев.

    Предпринимаемые МВД меры позволили «закрепить тенденцию» по снижению числа преступлений со стороны иностранных граждан, показатель по итогам шести месяцев 2024 года сократился на 6,4%.

    Уменьшилось число совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, включая убийство и покушения на убийство (на 18%), преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности (на 8,5%), грабежей (на 30%), разбоев (почти на 10%).

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в России вдвое выросло число административных статей, по которым мигрантов будут выдворять из страны.

    Коментарии (32)
    13 июля 2024, 17:19 • Новости дня
    Под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Буды Харьковской области в результате удара уничтожен украинский состав с боеприпасами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, детонация при ударе по Будам была слышна в Харькове, в результате уничтожен склад с боеприпасами, передает РИА «Новости».

    «Первый удар был в 15.45, второй – в 16.10», – рассказал он.

    В Будах находится крупный железнодорожный узел со складами, после удара были замечены кареты скорой помощи, направляющиеся в сторону села, добавил Лебедев.

    Коментарии (9)
    13 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Авиаэксперт рассказал о тонкостях расследования катастрофы Superjet в Подмосковье

    Авиаэксперт Пантелеев спрогнозировал ход и сроки расследования катастрофы SSJ 100 в Подмосковье

    Авиаэксперт рассказал о тонкостях расследования катастрофы Superjet в Подмосковье
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Следы попадания птиц в двигатель легко визуально заметить при осмотре обломков самолета, поэтому расследователи смогут очень быстро либо опровергнуть, либо подтвердить эту версию, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Сейчас существует несколько версий причин авиакатастрофы в Подмосковье, где накануне разбился самолет Sukhoi Superjet 100.

    «Обнаружение следов попадания птиц в двигатель не вызывает никаких проблем. Это визуально заметно при осмотре обломков, поэтому расследователи смогут очень быстро или опровергнуть, или подтвердить эту версию», – считает Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». 

    «Однако расследование причин катастрофы может быть весьма длительным и непростым, если не удается вскрыть причины происшествия из-за недостатка информации. Как показывает практика, в течение года при наличии рабочей и подтверждаемой гипотезы можно подготовить окончательный отчет о расследовании», – продолжил специалист.

    Он напомнил, что расследование катастрофы Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года пока так и не закончилось публикацией официального отчета о причинах аварийной посадки. Были инциденты, когда расследования прекращаются без выяснения причин трагедии. 

    Эксперт уверен, что появление в субботу сообщений о технических неполадках с генератором на борту еще одного Sukhoi Superjet, который направлялся из Нижнекамска в Минводы, не должно вызывать опасений по поводу надежности самолета.

    «У СМИ, авторов Telegram-каналов и других источников информации есть очень простое редакторское правило – подтягивать по теме аналогичные события. Поэтому, как только происходит происшествие с воздушным судном, которое в силу тех или иных причин на слуху, так сразу же появляется шлейф замечаний в стилистике «а вот еще на эту тему», – отметил собеседник. 

    Пантелеев подчеркнул, что сигнализация об отказе того или иного агрегата на борту происходит «ежедневно со всеми типами самолетов и вертолетов». «Это общемировая практика. В подавляющем числе случаев все эти события не приводят ни к каким негативным последствиям. И в данном случае самолет, направлявшийся в Минводы, совершил штатную посадку в аэропорту», – добавил спикер. 

    В субботу на месте авиакатастрофы в Подмосковье, где накануне разбился самолет Superjet 100, были обнаружены тела членов экипажа. Для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

    Cамолет Sukhoi Superjet 100, принадлежавший «Газпрому», упал в Коломенском районе Московской области. На борту находился экипаж из трех человек – пилоты компании «Гражданские самолеты Сухого». Они совершали тестовый полет, самолет испытывался после планового ремонта. Это третья катастрофа Superjet за историю проекта.

    В авиационных службах сообщили ТАСС, что причиной отказа систем самолета могло стать попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации. Другой собеседник агентства из авиационных служб не исключает версии о критическом отказе систем в результате сбоя в электронике. Ранее также высказывалась версия об отказе одного двигателей.

    Коментарии (8)
    13 июля 2024, 19:25 • Новости дня
    Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины

    Лукашенко: Украина отвела свои войска от границы с Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напряженность на белорусско-украинской границе устранена, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вечером.

    Украинская сторона «после определенной работы» белорусской стороны отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от границы Белоруссии, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он добавил, что эти войска киевский режим «вообще вывел из зоны белорусско-украинской границы».

    «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – заключил глава белорусского государства.

    Ранее в субботу он прибыл на границу Белоруссии с Украиной.

    Коментарии (8)
    Главное
    Названо число французов, воюющих в Харьковской области
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи регионах (карта)
    Швеция закрыла расследование по взрывам на «Северных потоках»
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    Опубликован оперативный план Германии на случай войны с Россией
    СМИ: Приближенные экс-замглавы Минобороны Иванова умерли в один день
    Авиаэксперт рассказал о тонкостях расследования катастрофы Superjet

    Как быстро и резко просядут цены на новостройки

    После отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки уже начали снижаться. Постепенно они могут упасть на целых 40%, и не через два года, а намного быстрее – в течение года. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Однако участники рынка не видят предпосылок для столь резкого снижения цен. Как изменятся рынок новостроек и цены на жилье? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

    Перейти в раздел

    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

      Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

      23 комментария
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      23 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............