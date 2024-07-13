Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».6 комментариев
Швеция закрыла расследование по взрывам на «Северных потоках»
Дело о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» закрыто в связи с тем, что следователям не удалось установить того, кому нужно предъявить обвинения, сообщил премьер Швеции Ульф Кристерссон.
Швеция занималась расследованием, поскольку это случилось хоть и не на ее территории, но в ее экономической зоне, сказал Кристерссон журналу Time, передает РИА «Новости».
Следствие вели «традиционным образом», правоохранители пришли к выводу, что «не могут обвинить кого-либо», по этой причине дело было закрыто, пояснил он.
При этом политик не стал раскрывать детали расследования.
Ранее в Германии заявили, что представители спецслужб США еще во времена президентского срока Дональда Трампа пытались предотвратить постройку «Северного потока – 2».