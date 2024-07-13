Швеция закрыла расследование по взрывам на «Северных потоках»

Tекст: Алексей Дегтярев

Швеция занималась расследованием, поскольку это случилось хоть и не на ее территории, но в ее экономической зоне, сказал Кристерссон журналу Time, передает РИА «Новости».

Следствие вели «традиционным образом», правоохранители пришли к выводу, что «не могут обвинить кого-либо», по этой причине дело было закрыто, пояснил он.

При этом политик не стал раскрывать детали расследования.

Ранее в Германии заявили, что представители спецслужб США еще во времена президентского срока Дональда Трампа пытались предотвратить постройку «Северного потока – 2».