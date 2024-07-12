В НОМ рассказали о подготовке общественных штабов к ЕДГ

Tекст: Дарья Григоренко

Общественные штабы по наблюдению за выборами проводят круглые столы с экспертами, инициируют обсуждение в профильных комиссиях общественных палат субъектов РФ, организуют обучение наблюдателей и заключают соглашения о взаимодействии с избиркомами и общественными организациями, говорится в сообщении на сайте НОМ.

«Выборная кампания идет своим чередом, она не уникальна, так как мы совсем недавно прошли выборы президента. Мы используем предыдущий опыт, который позволил провести выборы президента на высоком уровне. Поэтому на сегодняшний день штаб общественного наблюдения продолжает свою работу», – отметил замруководителя общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний 2024 года Георгий Абелев.

На базе владимирского филиала РАНХиГС состоялось заседание штаба общественного наблюдения за проведением муниципальных выборов. В единый день голосования во Владимирской области пройдут 37 кампаний – 24 основных и 13 дополнительных, на которых замещается 353 мандата. 36 кампаний – по выборам депутатов представительных органов, в том числе в двух новообразованных муниципальных образованиях – Меленковском и Собинском муниципальных округах, и одна кампания по выборам главы округа Муром.

В Общественной палате Москвы прошло заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля. На заседании обсудили голосование на сентябрьских выборах в столице и то, какие способы отдать голос за депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО должны быть доступны избирателям.

Председатель комиссии Вадим Ковалев подчеркнул необходимость обеспечения москвичей всеми имеющимися инструментами голосования – как онлайн, так и на участке. Он также рассказал о постоянно растущей востребованности онлайн-голосования и электронного голосования с помощью терминалов.