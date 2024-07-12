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В «Машуке» завершилась образовательная программа для педагогов
В центре знаний «Машук» завершилась флагманская образовательная программа «Летний ПедСовет» для 150 учителей школ, преподавателей вузов и студентов педагогических специальностей из 82 регионов России.
Участники программы осваивали техники творческого преподавания, изучали лучшие практики воспитания детей и подростков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«ПедСовет» – это авторский семинар-практикум, который проводится четыре раза в год. Ежегодно на участие в программе подают заявки около двух тысяч педагогов, конкурс составляет около 13 человек на место. В этом году темой «Летнего ПедСовета» стало творчество как способ познания школьных и вузовских предметов и как инструмент самореализации педагога и ученика.
«Творчество – одна из составляющих успешной педагогики, оно позволяет сделать обучение и увлекательным, адаптировать материал к индивидуальным особенностям учеников, развить у них критическое мышление и креативность. Именно поэтому мы выбрали эту тему в качестве основной на «Летнем ПедСовете» в центре знаний», – сказал гендиректор центра знаний «Машук», заместитель гендиректора российского общества «Знание» Антон Сериков.
С лекциями и мастер-классами перед участниками выступили ведущие эксперты в области образования, молодежной политики и патриотического воспитания. Среди них – филолог, радиоведущий, писатель, преподаватель РАНХиГС Леонид Клейн, и. о. директора ГБОУ «Цифровая школа», старший методист в городском методическом центре Москвы Петр Зуев, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов и другие.
В рамках программы также состоялся цикл просветительских занятий Росатома. Лекцию «Атомный урок» и мастер-классы «Физика в комиксах» для участников «Летнего ПедСовета» провел амбассадор всероссийского просветительского проекта «Атомный урок», финалист всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России – 2023» Аркадий Болдунов.
На занятиях представители педагогического сообщества в интересной и увлекательной форме познакомились с миром атомных технологий, а также с огромным спектром атомных профессий и возможными карьерными треками, доступными школьникам в каждом из перспективных направлений деятельности Росатома.