Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.11 комментариев
Axios: Ряд демократов строит заговор против Байдена
Неофициальный комитет демократов строит заговор против президента США Джо Байдена, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки, сообщили СМИ.
Как пишет Axios, очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить Байдена быстро снять свою кандидатуру. Отмечается, что неофициально они – «комитет по неизбранию президента, их миссия – вытеснить Байдена из президентской гонки, и чем быстрее, тем лучше», передает РИА «Новости».
Уточняется, что число демократов, нежелающих, чтобы американский президент участвовал в выборах, ежедневно увеличивается, а некоторые спонсоры Демократической партии говорят о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден.
По данным портала, они оплачивают опросы, продавливают бывших президентов, неофициально связываются с лидерами демократов, организуют спонсоров и ведут публичную борьбу с Байденом. «Демократы, настроенные против Байдена, обмениваются текстами, электронными письмами и опросами... Многие из них обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг (покинуть предвыборную гонку)», – говорится в сообщении.
Ранее американский актер Джордж Клуни сообщил, что президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки.
Напомним, группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.