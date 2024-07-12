  • Новость часаОпубликованы первые фото с места падения Superjet 100 в Подмосковье
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    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 19:24 • Новости дня

    Axios: Ряд демократов строит заговор против Байдена

    Axios: Ряд демократов строит заговор против Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неофициальный комитет демократов строит заговор против президента США Джо Байдена, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios, очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить Байдена быстро снять свою кандидатуру. Отмечается, что неофициально они – «комитет по неизбранию президента, их миссия – вытеснить Байдена из президентской гонки, и чем быстрее, тем лучше», передает РИА «Новости».

    Уточняется, что число демократов, нежелающих, чтобы американский президент участвовал в выборах, ежедневно увеличивается, а некоторые спонсоры Демократической партии говорят о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден.

    По данным портала, они оплачивают опросы, продавливают бывших президентов, неофициально связываются с лидерами демократов, организуют спонсоров и ведут публичную борьбу с Байденом. «Демократы, настроенные против Байдена, обмениваются текстами, электронными письмами и опросами... Многие из них обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг (покинуть предвыборную гонку)», – говорится в сообщении.

    Ранее американский актер Джордж Клуни сообщил, что президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки.

    Напомним, группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.

    12 июля 2024, 12:37 • Новости дня
    В результате стрельбы в военной части в Белгородской области есть раненые
    В результате стрельбы в военной части в Белгородской области есть раненые
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Дезертир Алексей Журавлев, предположительно, открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области из-за бытового конфликта, есть раненые, сообщает источник.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что в одном из районов региона объявлен план «Перехват» в связи с розыском человека 1995 года рождения с пулеметом Калашникова и патронами.

    Предварительно, мужчина сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.

    Как рассказал друг предполагаемого дезертира, Журавлев пошел служить по контракту в прошлом году, а до этого работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах.

    Позднее стало известно, что Журавлев родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами. Уточняется, что мужчина вместе с братом уехали 20 лет назад, оставив дом с участком, которые на протяжении четырех лет пытались продать под снос за 200 тыс. рублей.

    Также отмечается, что разыскиваемый должен судебным приставам 260 тыс. рублей, это указано в базе ФССП.

    В отношении Журавлева числится десять исполнительных листов. Известно, что января по август прошлого года он активно пытался взять микрозаймы. «Сначала хотел получить 30 тыс. рублей – отказали. Снизил до 5 тыс. рублей, 4,5 тыс. и 4 тыс. – тоже отказали», – указано в сообщении.

    Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство.

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    12 июля 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом

    Спикер МИД Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом»

    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова в шутку назвала американского президента Джо Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале она указала, что «пресловутое российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть, имея в виду «пророссийского кандидата», которым управляет «рука Кремля».

    Захарова отметила, что в МИД ждут «истерику экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон» из-за «нападения на американскую демократию» и доклада о раскрытии заговора «внутренних террористов».

    Ранее издание Bloomberg писало, что ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.

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    12 июля 2024, 16:46 • Новости дня
    Названа возможная причина крушения Superjet 100 в Подмосковье

    Причиной крушения Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ двигателя

    Названа возможная причина крушения Superjet 100 в Подмосковье
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Superjet 100, разбившийся в пятницу в Подмосковье, мог упасть из-за отказа одного из двигателей, сообщили в оперативных службах.

    Причиной происшествия стала «какая-то неисправность», возможно, отказ двигателя, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    В пятницу в Коломенском районе Московской области потерпел крушение самолет Superjet 100, воздушное судно взорвалось при крушении.

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    11 июля 2024, 21:50 • Новости дня
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона работает вместе с киевским режимом над «силовым ответом» на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Вашингтон и Киев ведут совместную работу, чтобы «разобраться с этой атакой» и ответить «на нее силой и энергично», заявил Салливан, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России указывало, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Напомним, США и Украина бездоказательно называют Россию ответственной за падение ракеты норвежского ЗРК на больницу «Охматдет» в украинской столице.

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    11 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Фура протаранила 14 автомобилей на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье

    В Подмосковье столкнулись 15 автомобилей на трассе М-2 «Крым»

    Фура протаранила 14 автомобилей на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    По предварительной информации, грузовик «Мерседес» совершил попутное столкновение с 14 машинами, которые остановились из-за образовавшегося затора, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Удмуртии столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, погибли два человека, свыше 20 пострадали.

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    11 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Мужчина умер на работе после укуса шершня
    Мужчина умер на работе после укуса шершня
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Нижегородской области мужчина умер от укуса шершня в разгар рабочего дня.

    Как сообщает «Московский комсомолец», тракторист раскатывал сено в поле, когда на него внезапно налетело насекомое и ужалило его. Мужчина потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли помочь мужчине, он умер.

    Ранее кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко сказал газете ВЗГЛЯД, как избежать укусов ос при удалении осиного гнезда – его ни в коем случае не стоит опрыскивать пестицидами или поджигать.

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    12 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    Россия приостановила сотрудничество с Японией по рыбному промыслу у Курил
    Россия приостановила сотрудничество с Японией по рыбному промыслу у Курил
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Россия с 15 июля приостанавливает сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды, заявили в МИД России.

    «Японская сторона запросила информацию об «отключении света», но сообщений о неисправности от других участников судоходства не поступало», – передает ТАСС сообщение МИД.

    Причиной стало отключение света на маяке, расположенном на острове.

    В ведомстве добавили, что принято решение приостановить японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения ремонтно-профилактических работ на маяке.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    12 июля 2024, 16:32 • Новости дня
    Стали известны подробности последнего полета разбившегося в Подмосковье Superjet 100
    Стали известны подробности последнего полета разбившегося в Подмосковье Superjet 100
    @ TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет Superjet-100, разбившийся в Коломенском районе Московской области, совершал полет после планового ремонта на авиазаводе под Луховицами, сообщили в оперативных службах.

    Как указал источник, борт, выпущенный в 2014 году, вылетал после планового ремонта с территории авиазавода под Луховицами. По его словам, самолет осуществлял тестовый полет и должен был приземлиться во Внуково, передает ТАСС.

    В оперативных службах добавили, что в это время из Жуковского вылетел еще один  Superjet на тестовый полет. «С тем бортом все хорошо, проходит испытание», – говорится в сообщении.

    Напомним, в пятницу самолет SuperJet упал в лесу под Коломной в Московской области и взорвался.

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    11 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка

    Языковой омбудсмен Украины Креминь: Школьники говорят на русском так же, как на украинском

    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обеспокоенность результатами исследования, проведенного в школах, выразил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, поскольку русский язык по-прежнему широко используется в повседневном общении школьников, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

    Как указал Креминь, в сфере образования есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. По его словам, это сферы интернета и обслуживания, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. «Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» – добавил Креминь.

    Исследование показало, что каждый третий школьник в вышеуказанных областях чаще общается на русском, чем на украинском. За пределами школы пятая часть детей использует оба языка в равной степени.

    Креминь призвал к усилению контроля за использованием украинского языка во всех сферах образования, а также к привлечению граждан к «фиксации нарушений языкового законодательства». Ожидается, что эти меры будут способствовать повышению уровня владения украинским языком среди школьников и обеспечат более активное использование его в повседневной жизни.

    Ранее представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

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    12 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны блока решительно настроены на конфронтацию и подготовку к войне, заявил в посол России в США Анатолий Антонов.

    «Вашингтонский саммит показал, что страны НАТО решительно настроены на конфронтацию и активную подготовку к войне. США и их союзники мобилизуют все свои ресурсы, чтобы сохранить свою теряющую позиции гегемонию», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада, объявляются врагами. Россия вновь названа главной угрозой. Подтверждена политика НАТО, которая заключается в отказе от серьезных переговоров. США не готовы идти на компромиссы и требуют от России безоговорочно согласиться с продвижением военной инфраструктуры альянса на восток.

    Напомним, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    12 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР, уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, под Нью-Йорком ВСУ пытались перебросить резервы, но ВС России накрыли их артиллерией и дронами, уничтожив две группы. Он отметил, что ситуация для ВСУ в поселке сложилась непростая, группировка находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что четверо украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен.

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    12 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход

    Американист Дробницкий: Орбан стал «своим человеком» Трампа в Европе

    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа была полезной для них двоих. Первый продолжил повышать свой политический вес в Европе, а второй – получил преимущество перед соперником в предвыборной гонке – Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее премьер Венгрии встретился с экс-президентом США. Темой обсуждения стали способы прекращения конфликта на Украине.

    «На фоне сообщений СМИ о том, что Виктор Орбан избегал встречи с Джо Байденом на саммите НАТО, политик совершил визит в Мар-а-Лаго, резиденцию Дональда Трампа. Подобного рода афронт подчеркнул отношение венгерского премьера к кандидатам в президенты США: одного он проигнорировал, в то время как другому выказал поддержку», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Такую разницу он объяснил тем, что Орбан и Трамп мыслят схожим образом: оба исповедуют прагматичный и консервативный подход. При этом контакты премьера Венгрии и бывшего президента США были полезны для обеих сторон. «Орбан продолжает повышать свой политический вес в Европе», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что на Западе это нравится не всем, уже идут разговоры о том, чтобы досрочно лишить Будапешт председательства в Совете ЕС.

    «Но у Орбана есть свой план. Венгр хочет опираться на две силы: популистов в Европарламенте, которые пусть не имеют большинства, но являются весомым голосом, а также на «заокеанского патрона». Вполне может быть, что в 2025 году премьер Венгрии заявит европейским чиновникам: «Где ваш Байден? А Трамп – в Белом доме», – иронично отметил политолог.

    По его мнению, Орбан своим «миротворческим вояжем» делает большой взнос в будущее взаимодействие с Трампом, если тот станет президентом США. Более того, самому экс-главе Белого дома подобные контакты дают личное преимущество перед Байденом.

    «Нынешняя администрация не понимает реального положения дел. А у Трампа есть «свой человек» в Европе, который поговорил с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, а теперь рассказал тонкости переговоров», – детализировал политолог. Трамп, будучи осведомленным о реальном положении дел «на земле», может способствовать решению украинского конфликта. «Это очень сильный ход», – резюмировал Дробницкий.

    В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ходе визита во Флориду обсудил с экс-президентом США Дональдом Трампом пути установления мира на Украине. «Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» – указал глава венгерского правительства, имея в виду расклад, при котором Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре. Орбан назвал встречу с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго «миротворческой миссией 5.0».

    На прошлой неделе Орбан приезжал в Москву, до этого он посещал Киев. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обменялись мнениями относительно урегулирования украинского конфликта и обсудили двусторонние отношения. Диалог длился более 2,5 часов.

    По итогам переговоров Орбан сказал, что позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта. На Западе эта поездка вызвала шквал критики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему визит Орбана в Россию не нашел понимания у ЕС и НАТО, а германский политолог Александр Рар указывал, что либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана. Впрочем, ряд экспертов считает, что у «пророссийской» политики Орбана есть второе дно.

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    12 июля 2024, 12:44 • Новости дня
    В Институте океанологии РАН объяснили отказ переподчиняться Курчатовскому институту

    Океанолог Гулев: У Института океанологии РАН уже налажено сотрудничество с Курчатовским институтом

    В Институте океанологии РАН объяснили отказ переподчиняться Курчатовскому институту
    @ Retradazia/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Между Курчатовским институтом и Институтом океанологии существует давняя форма сотрудничества, а переподчинение несет ряд рисков для каждой из структур, сказал газете ВЗГЛЯД доктор физико-математических наук, профессор кафедры океанологии географического факультета МГУ, заведующий лабораторией Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей Гулев.

    «В письме от Курчатовского института сказано, что мы нужны им для замыкания технологических цепочек в части природоподобных технологий. Но проблема в том, что мы не занимаемся подобными исследованиями и технологиями», – рассказал Сергей Гулев, доктор физико-математических наук, профессор кафедры океанологии географического факультета МГУ, заведующий лабораторией Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

    Собеседник обратил внимание – у институтов сейчас выработана определенная форма сотрудничества. «Уже довольно давно и успешно мы совместно проводим обследование потенциально опасных объектов, связанных с ядерной энергетикой, в Карском и Баренцевом морях», – поделился он, указав, что экспедиция проводится ежегодно. По его словам, это наиболее приемлемая и удобная форма взаимодействия для всех.

    «Насколько мне известно, в профиле Курчатовского института нет областей, связанных с изучением океана, его роли в климатической, экологической и биологической системах Земли. И у нас нет экспертизы в части прямых интересов Курчатника», – рассуждает физик.

    Спикер выразил опасение, что некоторая часть проектов Института океанологии может пострадать в результате переподчинения учреждения. «Сложно предугадать все последствия. Но когда вас передают структуре, не преследующей схожие с вашими цели, это несет определенные риски. Конечно, Курчатовский институт мог бы сказать, что намерен заняться еще и изучением океана, но этого пока не прозвучало», – говорит ученый.

    Еще одно опасение Института океанологии связано с потенциальным риском потери части финансирования проектов. «Значительная часть нашего финансирования – это госзадания Министерства науки, которые утверждаются РАН. Но есть сомнения в части того, что ведомство будет в таком же формате работать с Курчатовским институтом», – сомневается эксперт.

    «Более того, наш институт координирует деятельность десяти других учреждений, в том числе Росгидромета. И пока не понятно, как мы сможем продолжать это делать после переподчинения и сможем ли вообще», – заключил Гулев, заверив, что Министерство науки поддерживает позицию Института океанологии.

    Ранее ученый совет Института океанологии единогласно выступил против переподчинения Курчатовскому институту. С инициативой о переподчинении, напомним, выступил президент Национального исследовательского центра Михаил Ковальчук.

    Он представил список из семи учреждений, которые он видит в составе НИЦ – это троицкий Институт ядерных исследований РАН, Федеральный научный центр пищевых систем им. Горбатова РАН, Институт океанологии им. Ширшова РАН, крымский ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства и виноделия, Федеральный ростовский аграрный национальный центр и Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.

    «НИЦ «Курчатовский институт» определен головной научной организацией, осуществляющей научное руководство по ключевым направлениям научно-технического развития России: развитие природоподобных технологий, развитие синхротронных и нейтронных исследований, развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергетики, развитие генетических и сельскохозяйственных технологий», передает газета «Московский комсомолец». В его составе уже 30 профильных НИИ. Сейчас предлагается присоединить еще семь научных организаций для «замыкания технологических цепочек, созданных в НИЦ».

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    12 июля 2024, 03:34 • Новости дня
    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России
    @ Chris Kleponis / Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

    Так американский лидер ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием по территории России, передает РИА «Новости».

    При этом американский лидер добавил, что Украина должна  оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Также, по словам Байдена, возможность ВСУ наносить удары «близи границы внутри России» американским оружием является краткосрочным «позволением» со стороны США

    Напомним, до этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.


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    12 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Умерла советская актриса Любовь Стриженова
    Умерла советская актриса Любовь Стриженова
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В возрасте 83 лет ушла из жизни известная советская и российская актриса Любовь Стриженова, сообщили в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии.

    Старший алтарник Аристоклий Набокин рассказал, что она отошла «ко Господу» в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, где с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана под именем монахиня Иудифь, передает РИА «Новости».

    Инокиня Мария добавила, что причиной смерти стал инсульт. По словам тех, кто знал Стриженову в монастыре, она всегда была приветливой, улыбчивой и добродушной. «Видно было, что она из высшей среды, интеллигентная. В общении она была приятной», – поделилась инокиня Мария.

    Прощание с Любовью Стриженовой, монахиней Иудифью, состоится в воскресенье, 14 июля.

    Любовь Стриженова – заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России. Она родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела – на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино, среди ее работ фильмы «Случай из следственной практики», «Каникулы Кроша», «Вечный зов», «Бесы» и другие.

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