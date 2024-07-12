Axios: Ряд демократов строит заговор против Байдена

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Axios, очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить Байдена быстро снять свою кандидатуру. Отмечается, что неофициально они – «комитет по неизбранию президента, их миссия – вытеснить Байдена из президентской гонки, и чем быстрее, тем лучше», передает РИА «Новости».

Уточняется, что число демократов, нежелающих, чтобы американский президент участвовал в выборах, ежедневно увеличивается, а некоторые спонсоры Демократической партии говорят о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден.

По данным портала, они оплачивают опросы, продавливают бывших президентов, неофициально связываются с лидерами демократов, организуют спонсоров и ведут публичную борьбу с Байденом. «Демократы, настроенные против Байдена, обмениваются текстами, электронными письмами и опросами... Многие из них обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг (покинуть предвыборную гонку)», – говорится в сообщении.

Ранее американский актер Джордж Клуни сообщил, что президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки.

Напомним, группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.