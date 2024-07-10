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Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США
Клуни заявил о невозможности победить в борьбе со временем и призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США
Президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки, заявил американский актер Джордж Клуни.
Клуни в колонке для New York Times подчеркнул, что давно поддерживает Демократическую партию США. Он заявил, что «любит Джо Байдена – в роли сенатора, вице-президента и президента», верит в его «характер, моральные устои», передает ТАСС.
Актер опасается, что демократы не только потерпят поражение на выборах президента, но и окажутся в меньшинстве в Конгрессе США, если Байден останется кандидатом на пост главы государства. При этом Клуни заявил, что его мнение «совпадает с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора», с которым он «в частном порядке» обсуждал эту тему. «Каждый из них считает так, вне зависимости от произносимого публично», – заявил актер.
Клуни признал, что до выборов осталось мало времени, но увидел в этом позитивный момент – в случае смены кандидата от демократов появится «шанс показать возможность будущего без такого тщательного изучения оппонентов и негативной агитации, которая сопутствует смехотворно продолжительным и дорогим предвыборным кампаниям».
Напомним, источники СМИ в США сообщают, будто Байден все-таки откажется переизбираться на второй срок и объявит об этом в середине июля. Однако сам Байден и его окружение утверждают обратное.