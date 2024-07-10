Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Многим сейчас трудно поверить в то, что саммит НАТО в Вашингтоне будет пустым, Байден реально мало адекватен, а его команда несостоятельна. Это действительно так, поэтому западные СМИ так или иначе пишут об этом все чаще», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Удивительно, что американские СМИ всерьез задумались о состоянии Байдена только после дебатов с Трампом. Белый дом пытается через медиа формировать нужную себе повестку, которая, к слову, вся сыплется. Это выглядит смешно. Но провал саммита НАТО не заставит Байдена уйти с предвыборной тропы. Его команда будет цепляться за Белый дом до последнего», – указал он.

«Мы видим, как различные кланы в Белом доме тянут администрацию в разные стороны. То, что у Байдена все плохо с когнитивными функциями – это еще полбеды. Проблема в том, что у его управленческого аппарата эти же проблемы. Они внушают старику, что он противостоит своим оппонентам в Демпартии ради простых американцев», – подчеркнул спикер.

По словам эксперта, в США наступил межэлитный кризис. «Членам команды Байдена трудно договориться между собой по большинству вопросов. Договориться с партнерами по НАТО о чем-либо они тоже не смогут. Именно по этой причине саммит НАТО будет пустым и декларативным», – резюмировал аналитик.

Во вторник в Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе, но «вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока».

Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – саммит альянса был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще. Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятно, что встреча в Вашингтоне поставит точку в политической карьере президента США.