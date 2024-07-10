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    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    12 комментариев
    10 июля 2024, 23:18 • Новости дня

    Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

    Клуни заявил о невозможности победить в борьбе со временем и призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

    Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки, заявил американский актер Джордж Клуни.

    Клуни в колонке для New York Times подчеркнул, что давно поддерживает Демократическую партию США. Он заявил, что «любит Джо Байдена – в роли сенатора, вице-президента и президента», верит в его «характер, моральные устои», передает ТАСС.

    Актер опасается, что демократы не только потерпят поражение на выборах президента, но и окажутся в меньшинстве в Конгрессе США, если Байден останется кандидатом на пост главы государства. При этом Клуни заявил, что его мнение «совпадает с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора», с которым он «в частном порядке» обсуждал эту тему. «Каждый из них считает так, вне зависимости от произносимого публично», – заявил актер.

    Клуни признал, что до выборов осталось мало времени, но увидел в этом позитивный момент – в случае смены кандидата от демократов появится «шанс показать возможность будущего без такого тщательного изучения оппонентов и негативной агитации, которая сопутствует смехотворно продолжительным и дорогим предвыборным кампаниям».

    Напомним, источники СМИ в США сообщают, будто Байден все-таки откажется переизбираться на второй срок и объявит об этом в середине июля. Однако сам Байден и его окружение утверждают обратное.

    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    9 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несостоятельность команды Джо Байдена привела к межэлитному кризису в Демпартии. Поэтому члены его команды не могут о чем-либо договориться между собой – и точно так же они не смогут договориться о чем-либо с партнерами по НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сочли состояние здоровья Байдена главной темой саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Многим сейчас трудно поверить в то, что саммит НАТО в Вашингтоне будет пустым, Байден реально мало адекватен, а его команда несостоятельна. Это действительно так, поэтому западные СМИ так или иначе пишут об этом все чаще», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Удивительно, что американские СМИ всерьез задумались о состоянии Байдена только после дебатов с Трампом. Белый дом пытается через медиа формировать нужную себе повестку, которая, к слову, вся сыплется. Это выглядит смешно. Но провал саммита НАТО не заставит Байдена уйти с предвыборной тропы. Его команда будет цепляться за Белый дом до последнего», – указал он.

    «Мы видим, как различные кланы в Белом доме тянут администрацию в разные стороны. То, что у Байдена все плохо с когнитивными функциями – это еще полбеды. Проблема в том, что у его управленческого аппарата эти же проблемы. Они внушают старику, что он противостоит своим оппонентам в Демпартии ради простых американцев», – подчеркнул спикер.

    По словам эксперта, в США наступил межэлитный кризис. «Членам команды Байдена трудно договориться между собой по большинству вопросов. Договориться с партнерами по НАТО о чем-либо они тоже не смогут. Именно по этой причине саммит НАТО будет пустым и декларативным», – резюмировал аналитик.

    Во вторник в Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе, но «вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока».

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – саммит альянса был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще. Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятно, что встреча в Вашингтоне поставит точку в политической карьере президента США.

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    10 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы

    Reuters со ссылкой на американскую разведку заявило о попытке России повлиять на выборы в США

    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, заявило Reuters.

    Как сообщает Reuters, представитель разведывательного сообщества США утверждает, что Москва уже «начала попытки повлиять» на определенные «группы избирателей», передает ТАСС.

    Представитель офиса директора национальной разведки США сказал, что Россия «продвигает различные нарративы», передает РИА «Новости».

    По его мнению, у Китая нет планов вмешиваться в выборы в США. При этом представитель разведки сказал, что США не фиксируют планы какого-либо государства «ухудшить или нарушить» процесс проведения выборов

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    8 июля 2024, 01:55 • Новости дня
    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов

    The Wall Street Journal предположила, что Камала Харрис сможет заменить Байдена на выборах президента США

    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов
    @ Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Демократы рассматривают Камалу Харрис как единственную замену Джо Байдену на посту президента США, сообщила The Wall Street Journal.

    По мнению издания, в Демократической партии уже сформировалось мнение, что единственным кандидатом от партии на выборах будет Камала Харрис. Однако есть опасения, что она также будет отставать от Трампа в опросах общественного мнения. Ей придется объяснять причины инфляции и других проблем, которые достались от Байдена, передает ТАСС.

    Тем не менее, демократы, которые поддерживают политику идентичности, побоятся отказать в выдвижении кандидатуры женщины, говорится в материале.

    По мнению авторов статьи, партийным лидерам стоит официально объявить о замене Байдена на Харрис на общенациональном съезде, чтобы привлечь внимание мировой общественности.

    Напомним, в субботу Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США.


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    10 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы

    Сенатор Долгов: Вмешиваться в грязь американских выборов никому в мире не интересно

    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия никогда не была заинтересована во вмешательстве во внутренние дела других стран. Зато Штаты нередко используют эту практику. Сейчас Байден рискует проиграть на предстоящих выборах президента и пытается повернуть ситуацию в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на американские выборы.

    «Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна – Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Им необходимо сделать хотя бы что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Если же исправить положение дел не получится, всегда можно будет обвинить Россию. Это очень удобно на фоне общей западной истерии. Хотя на самом деле выборы будут нечестными именно из-за махинаций демократов», – считает спикер.

    По словам парламентария, Москва уже спокойно относится к подобной риторике Вашингтона. «У них настолько неприглядная ситуация внутри США, настолько там все грязно, что в мире в целом никому не интересно вмешиваться в эти электоральные процессы», – полагает собеседник. В заключение он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что России все равно, с какой администрацией в Белом доме работать.

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, пишет агентство Reuters. По словам представителя разведывательного сообщества Штатов, Москва уже начала попытки влияния на определенные «группы избирателей». Один из чиновников также дал понять, что Россия поддержала бы Дональда Трампа.

    Представитель офиса директора национальной разведки также заявляет, что Россия «продвигает различные нарративы». Что же касается Китая, у него нет планов вмешиваться в дела США.

    Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    8 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Байден назвал себя лучшим кандидатом от демпартии
    Байден назвал себя лучшим кандидатом от демпартии
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов.

    Он подчеркнул, что не собирается никуда уходить из президентской гонки, передает РИА «Новости».

    Байден добавил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, отказывающихся его поддерживать.

    Напомним, союзники США по НАТО опасаются, что действующий президент страны Джо Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Дональда Трампа на выборах и «возглавлять мировую сверхдержаву».

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    9 июля 2024, 04:58 • Новости дня
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за своего эго. Такое мнение высказал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

    «У него есть чувство собственного достоинства, он не хочет уходить», – отметил Трамп в интервью Fox News. По его словам, первая леди Джилл Байден тоже хочет, чтобы ее муж оставался в президентской гонке, поскольку сейчас ей «хорошо живется», передает ТАСС.

    Трамп предположил, что если Байден снимет свою кандидатуру, его заменит вице-президент Камала Харрис. Экс-президент подчеркнул, что считает работу Харрис, особенно в сфере защиты границы, «неэффективной».

    Напомним, накануне Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов.


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    9 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Байден сообщил о намерении укрепить систему ПВО Украины
    Байден сообщил о намерении укрепить систему ПВО Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    США вместе с союзниками сделают все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины, сообщил президент США Джо Байден.

    «На этой неделе я буду встречать президента Зеленского и лидеров стран НАТО в Вашингтоне. Мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины. Это нужно, чтобы защитить города и гражданских от ударов России», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Минобороны России ранее заявило, что сообщения о намеренных ударах России по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Разрушения произошли из-за падения украинской ракеты ПВО. Киев уже не первый раз пытается спровоцировать конфликт.

    Напомним, накануне Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.


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    9 июля 2024, 10:44 • Новости дня
    NYT: В НАТО пропала уверенность в собственной силе из-за слабости Байдена
    NYT: В НАТО пропала уверенность в собственной силе из-за слабости Байдена
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У членов Североатлантического альянса больше нет уверенности в том, что они смогут подать сигнал президенту России Владимиру Путину о мощной и крупной группе западных союзников, поскольку действующий президент США Джо Байден в ходе дебатов с другим кандидатом Дональдом Трампом показал себя не лучшим образом, считают американские СМИ.

    На предстоящем саммите НАТО лидеры стран военного блока намерены следить за каждым шагом кандидата от демократов на пост главы Белого дома, чтобы понять, сможет ли он продержаться еще четыре года в этой должности, пишет New York Times.

    При этом кандидат от республиканцев Трамп уже называл этот военный блок «устаревшим», грозился вывести США из него, а также заявлял, что позволит делать России «все, черт возьми, что она захочет» с любой страной-членом, которая недостаточно вкладывается в альянс.

    По данным издания, НАТО за несколько месяцев до предстоящего саммита в Вашингтоне начало «страховаться» от возможного второго президентского срока Трампа. Альянс начал создавать новое командование для обеспечения долгосрочных поставок киевскому режиму. Однако же эти планы не сопровождаются соразмерным ростом военных бюджетов.

    Свыше 20 стран альянса достигли цели по трате 2% своего ВВП на оборону, что с них требовал предыдущий глава Белого дома. Например, канцлер Германии Олаф Шольц в 2022 году объявлял об обновлении немецких вооруженных сил, но бюджеты на этот проект пока не выделены.

    Еще одной проблемой остается вопрос вступления Украины в НАТО. В 2023 году украинский президент Владимир Зеленский выражал недовольство отсутствием графика по вступлению в альянс, но тогда его удалось успокоить. Теперь же союзники не могут определиться, как Украина может обойти те препятствия, которые пришлось проходить другим странам.

    Также издание обратило внимание на разную реакцию Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга на визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. В Вашингтоне раскритиковали венгерского политика, а секретарь альянса лишь заметил, что страны НАТО «взаимодействуют с Москвой разными путями и на разных уровнях».

    Также на влияние дебатов Байдена и Трампа ранее обращало Bloomberg, это событие, по мнению агентства, вызовет «внутренние беспорядки» по всему НАТО.

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    8 июля 2024, 00:37 • Новости дня
    У Конгресса США появились серьезные вопросы к лечащему врачу Байдена

    Конгрессмен Джеймс Комер решил расспросить лечащего врача Байдена о практике медосмотров

    Tекст: Максим Попов

    Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер, предложил врачу Джо Байдена дать показания в конгрессе о практике медицинских осмотров президента и возможном участии родственников американского лидера в бизнес-операциях.

    По словам Комера, в его распоряжении есть доказательства того, что доктор Кевин О'Коннор был вовлечен во взаимодействие президентского брата Джеймса Байдена с компанией Americore Health, которая находится на грани банкротства. От этой компании Джеймс Байден якобы получил займы на сумму 200 тыс. и 400 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Известно, что Комер уже запросил у врача документы и переписку, связанные с финансовыми операциями, в которых участвовали Байдены. Он предположил, что личные интересы могли повлиять на медицинские заключения О'Коннора, который никогда не высказывал серьезных претензий к здоровью 81-летнего президента и не рекомендовал ему проходить когнитивные тесты.

    Напомним, союзники США по НАТО опасаются, что действующий президент страны Джо Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Дональда Трампа на выборах и «возглавлять мировую сверхдержаву».

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    9 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    WSJ: Последнее время Белый дом контролировал передвижение и контакты Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Долгое время советники президента США Джо Байдена контролировали его личные контакты и передвижения, чтобы скрыть участившиеся ошибки, которые он допускает, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации издания, Белый дом уже более года планирует расписание президента таким образом, чтобы оградить его от нежелательных высказываний и речей. Например, советники уменьшили количество пресс-конференций и интервью для СМИ, а также старались, чтобы встречи со спонсорами Демократической партии были ограничены обменом заранее подготовленными любезностями, передает ТАСС.

    Кроме того, помощники Байдена ограничили количество его зарубежных поездок, так как опасались, что у него может не хватить на них сил, говорится в материале.

    Напомним, по словам экс-президента США Дональда Трампа, Байден не покидает предвыборную гонку из-за своего эго.


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    9 июля 2024, 13:19 • Новости дня
    WSJ: Байден начал «замедляться» на выступлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий глава американского государства Джозеф Байден начал все чаще запинаться в ходе выступлений на публике, он сильно «замедлился», сообщили общавшиеся с ним собеседники.

    Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли, сказали неназванные собеседники Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

    Такое поведение у него начало проявляться все чаще.

    Также некоторые источники издания удивились тому, насколько президент США «замедлился». Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

    Ранее эта же газета отмечала, что Байдену предстоит серьезное испытание на трехдневном саммите НАТО, это станет его «проверкой на пригодность к новому сроку».

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    9 июля 2024, 10:58 • Новости дня
    WSJ: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена

    Wall Street Journal: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена

    WSJ: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американскому президенту Джо Байдену предстоит серьезное испытание на трехдневном саммите НАТО, который открывается во вторник, пишет The Wall Street Journal.

    Представители Белого дома рассчитывали, что саммит НАТО продемонстрирует лидерство американского президента после неудачного выступления на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает Wall Street Journal.

    Однако это стало «решающей проверкой его пригодности ко второму президентскому сроку».

    Газета подчеркивает, что очередная неудача только усилит призывы к 81-летнему Байдену выйти из президентской гонки.

    Ранее Wall Street Journal писала, что последнее время Белый дом контролировал передвижение и контакты Байдена.

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    9 июля 2024, 23:48 • Новости дня
    Белый дом, Пентагон и минфин США заявили о способности Байдена быть президентом

    Tекст: Антон Антонов

    Медики, которые сопровождают президента США Джо Байдена, считают, что он не нуждается в дополнительном обследовании, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер сказала, что Байден, по мнению врачей, «не нуждается в чем-либо помимо всеобъемлющего и детального, предельно конкретного медицинского обследования, которое состоялось у него четыре месяца назад». При этом она заверила, что Байден в случае победы на выборах готов отработать второй срок целиком, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин «полностью уверен в президенте», несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем Байдена. Министр финансов США Джанет Йеллен также утверждает, что Байден «невероятно эффективен во время встреч».

    Напомним, на фоне старта саммита НАТО в фокусе внимания западных аналитиков оказался Байден и его состояние после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще.

    Коментарии (3)
    10 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    FT: Попытки Байдена остаться в предвыборной гонке усилили агонию среди демократов

    Financial Times: Попытки Байдена остаться в предвыборной гонке усилили агонию среди демократов

    Tекст: Александра Юдина

    Среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу, пишет Financial Times.

    По данным газеты, «известный своим упрямством хозяин Белого дома заверил, что его будет трудно сместить», передает ТАСС.

    Байден уверяет, что его команда развязала отчаянную кампанию в эфире и за кулисами, чтобы вернуть себе поддержку некоторых колеблющихся демократов в Конгрессе.

    «Такие попытки команды Байдена «лишь усилили агонию многих демократов после катастрофического выступления президента в недавних предвыборных дебатах с республиканцем Дональдом Трампом», – пишет издание.

    Как отметил предприниматель Гидеон Штайн, непримиримость Байдена поставит под угрозу саму демократию.

    Также другой известный донор демократов обвинил Байдена и его команду в «игре в русскую рулетку, когда на кону стоит весь мир».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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