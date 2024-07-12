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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 18:36 • Новости дня

    Байден решил отправить на открытие Олимпиады свою жену

    Байден решил отправить на открытие Олимпиады жену, а на закрытие – мужа вице-президента

    Байден решил отправить на открытие Олимпиады свою жену
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На открытие Олимпийских игр во Франции от США отправится супруга американского президента Джо Байдена Джилл, а на закрытие – муж вице-президента Камалы Харрис, заявил Белый дом.

    Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию на открытии Олимпиады в Париже, супруг Харрис Дуглас Эмхофф возглавит делегацию на закрытии соревнований, сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Напомним, открытие Олимпийских игр пройдет 26 июля, закрытие – 11 августа.

    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    12 июля 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом

    Спикер МИД Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом»

    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова в шутку назвала американского президента Джо Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале она указала, что «пресловутое российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть, имея в виду «пророссийского кандидата», которым управляет «рука Кремля».

    Захарова отметила, что в МИД ждут «истерику экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон» из-за «нападения на американскую демократию» и доклада о раскрытии заговора «внутренних террористов».

    Ранее издание Bloomberg писало, что ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.

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    12 июля 2024, 03:34 • Новости дня
    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России
    @ Chris Kleponis / Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

    Так американский лидер ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием по территории России, передает РИА «Новости».

    При этом американский лидер добавил, что Украина должна  оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Также, по словам Байдена, возможность ВСУ наносить удары «близи границы внутри России» американским оружием является краткосрочным «позволением» со стороны США

    Напомним, до этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.


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    12 июля 2024, 06:07 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило агентство Bloomberg.

    По мнению обозревателей, критические ошибки, которые американский лидер допустил в течение двух часов, ставят под угрозу его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.


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    11 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг заявил, что подписал новый пакет помощи Киеву.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    Каких-либо подробностей Байден не привел, сказав лишь, что это будет восьмой пакет мер после принятия в США закона о нацбезопасности. По его словам, детали позже представит глава Пентагона Ллойд Остин.

    Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки для Киева.

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    12 июля 2024, 04:22 • Новости дня
    Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена психическое расстройство, и он зациклен на своем предшественнике.

    «У Джо психическое расстройство, и он помешан на Трампе», – приводит ТАСС слова экс-президента США. Так он прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его своим вице-президентом.

    Также во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден, представляя украинского президента Владимира Зеленского, назвал его «президентом Путиным». Позднее об этой ошибке рассказали главные телеканалы США.

    Напомним, Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    Доноры демократов в США не захотели делать новые взносы на кампанию Байдена

    Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Доноры Демократической партии США предупредили, что финансирование кампании президента США Джо Байдена по переизбранию «иссякает», сообщила Financial Times.

    Как пишет Financial Times, такая ситуация вызвана нежеланием Байдена выходить из борьбы за пост президента. Издание заявило, что позиция Байдена может «подорвать усилия партии по победе над Дональдом Трампом». Один из доноров заявил: «Когда я разговариваю с другими донорами, они не планируют делать взносы». По его словам, они «переживают из-за проигрыша», передает РИА «Новости».

    NBC со ссылкой на источники также сообщает, что кампания Байдена «столкнулась с огромным сокращением объемов пожертвований», ожидается «сейсмический удар по сбору средств» – снижение пожертвований наполовину или даже больше, ситуация катастрофическая. Источник рассказал, что после разговора с Байденом «доноры настроены негативно». «Звонок показался людям таким неестественным, что я не думаю, что они в него поверили», – заявил он.

    Напомним, Financial Times сообщала, что среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу.

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    11 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Axios: Помощников Байдена заподозрили в выполнении прямых обязанностей президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помощников действующего американского президента Джо Байдена призвали для дачи показаний по поводу состояния политика в комитет по надзору Палаты представителей США, Конгресс беспокоит, что помощники могут выполнять работу вместо главы государства, сообщают СМИ.

    Вызваны три высокопоставленных помощника Байдена в Белом доме, от них требуют дать показания по состоянию здоровья главы государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По информации из приведенного порталом документа, конгрессменов США беспокоит, что помощники Байдена могут слишком сильно влиять на него и даже выполнять определенную работу вместо него.

    Опасения возникли после провала на дебатах с другим кандидатом на пост президента Дональдом Трампом.

    Помощникам предстоит ответить на требование явиться в Палату представителей до 17 июля.

    Ранее Белый дом заявил, что, по мнению сопровождающих Байдена медиков, политик не нуждается в дополнительном обследовании. До старта саммита НАТО в Вашингтоне все внимание американской прессы оказалось приковано к состоянию Байдена после неудачных дебатов с Трампом.

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    10 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

    Клуни заявил о невозможности победить в борьбе со временем и призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

    Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки, заявил американский актер Джордж Клуни.

    Клуни в колонке для New York Times подчеркнул, что давно поддерживает Демократическую партию США. Он заявил, что «любит Джо Байдена – в роли сенатора, вице-президента и президента», верит в его «характер, моральные устои», передает ТАСС.

    Актер опасается, что демократы не только потерпят поражение на выборах президента, но и окажутся в меньшинстве в Конгрессе США, если Байден останется кандидатом на пост главы государства. При этом Клуни заявил, что его мнение «совпадает с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора», с которым он «в частном порядке» обсуждал эту тему. «Каждый из них считает так, вне зависимости от произносимого публично», – заявил актер.

    Клуни признал, что до выборов осталось мало времени, но увидел в этом позитивный момент – в случае смены кандидата от демократов появится «шанс показать возможность будущего без такого тщательного изучения оппонентов и негативной агитации, которая сопутствует смехотворно продолжительным и дорогим предвыборным кампаниям».

    Напомним, источники СМИ в США сообщают, будто Байден все-таки откажется переизбираться на второй срок и объявит об этом в середине июля. Однако сам Байден и его окружение утверждают обратное.

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    10 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    FT: Попытки Байдена остаться в предвыборной гонке усилили агонию среди демократов

    Financial Times: Попытки Байдена остаться в предвыборной гонке усилили агонию среди демократов

    Tекст: Александра Юдина

    Среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу, пишет Financial Times.

    По данным газеты, «известный своим упрямством хозяин Белого дома заверил, что его будет трудно сместить», передает ТАСС.

    Байден уверяет, что его команда развязала отчаянную кампанию в эфире и за кулисами, чтобы вернуть себе поддержку некоторых колеблющихся демократов в Конгрессе.

    «Такие попытки команды Байдена «лишь усилили агонию многих демократов после катастрофического выступления президента в недавних предвыборных дебатах с республиканцем Дональдом Трампом», – пишет издание.

    Как отметил предприниматель Гидеон Штайн, непримиримость Байдена поставит под угрозу саму демократию.

    Также другой известный донор демократов обвинил Байдена и его команду в «игре в русскую рулетку, когда на кону стоит весь мир».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    10 июля 2024, 23:56 • Новости дня
    Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене на следующей неделе

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что выполнит обещание искупаться в Сене, она намерена сделать это на следующей неделе.

    На соответствующий вопрос ведущего France Inter Идальго ответила: «Да, конечно же». Она заявила, что не дает обещаний, которые не может выполнить, передает ТАСС.

    При этом она указала, что олимпийские и паралимпийские соревнования должны пройти в конце июля – начале августа и в начале сентября. Идальго подчеркнула, что соревнования проведут в «очищенной воде». При этом мэр отметила, что не может гарантировать хорошую погоду, погодные условия могут помешать соревнованиям.

    Напомним, в рамках парижских Игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, на Сене запланированы соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. Идальго обещала окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований во время Олимпийских игр. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что готов окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать их чистоту.

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    9 июля 2024, 23:48 • Новости дня
    Белый дом, Пентагон и минфин США заявили о способности Байдена быть президентом

    Tекст: Антон Антонов

    Медики, которые сопровождают президента США Джо Байдена, считают, что он не нуждается в дополнительном обследовании, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер сказала, что Байден, по мнению врачей, «не нуждается в чем-либо помимо всеобъемлющего и детального, предельно конкретного медицинского обследования, которое состоялось у него четыре месяца назад». При этом она заверила, что Байден в случае победы на выборах готов отработать второй срок целиком, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин «полностью уверен в президенте», несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем Байдена. Министр финансов США Джанет Йеллен также утверждает, что Байден «невероятно эффективен во время встреч».

    Напомним, на фоне старта саммита НАТО в фокусе внимания западных аналитиков оказался Байден и его состояние после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще.

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    11 июля 2024, 14:08 • Новости дня
    Опрос: Более 70% американцев одобрили Харрис в качестве замены Байдена

    Опрос YouGov и Economist: Более 70% американцев одобрили Харрис в качестве замены Байдена

    Tекст: Александра Юдина

    Более 70% опрошенных американцев одобряют кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве замены действующего американского президента Джо Байдена в ходе выборов, свидетельствуют результаты опроса исследовательской организации YouGov с журналом Economist.

    Согласно результатам опроса, 73% опрошенных американцев одобряют замену Байдена Камалой Харрис, при этом лишь 37% опрошенных признали, что положительно к ней относятся, передает РИА «Новости».

    Также известно, что доля американцев, имеющих положительное мнение о Байдене, также составляет 37%, а об экс-президенте Дональде Трампе – 41%.

    Кроме того, почти половина респондентов (48%) считает, что если кандидатами в президенты останутся Трамп и Байден, экс-президент победит на выборах в ноябре. Мнение о том, что победу одержит Байден, высказали только 29% опрошенных.

    Опрос проводился с 7 по 9 июля, в нем приняли участие 1620 взрослых граждан США.

    Ранее Белый дом заявил, что, по мнению сопровождающих Байдена медиков, политик не нуждается в дополнительном обследовании. До старта саммита НАТО в Вашингтоне все внимание американской прессы оказалось приковано к состоянию Байдена после неудачных дебатов с Трампом.

    Коментарии (4)
    12 июля 2024, 13:56 • Новости дня
    Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неуважительные высказывания лидера США Джо Байдена о президенте Владимире Путине неприемлемы и не красят главу американского государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле считают абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств, имея в виду высказывания Байдена в отношении президента Путина, передает ТАСС.

    «И мы считаем, что это никак не красит главу американского государства. Это то, на что мы обращаем непосредственное внимание и что для нас является абсолютно неприемлемым», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону. Позднее президент Байден заявил, что США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану».

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    12 июля 2024, 13:34 • Новости дня
    Песков: Оговорки Байдена являются внутренним делом США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оговорки президента США Джо Байдена являются внутренним делом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Москва и весь мир обратили внимание на оговорки Байдена, но «комментариев здесь быть не может», сказал Песков, передает ТАСС.

    «Понятно, что это оговорки. Понятно, что они получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в США. Но это не наше дело, это внутреннее дело США», – заключил представитель Кремля.

    Напомним, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности действующего президента США.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

      4 комментария
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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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