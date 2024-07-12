Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.11 комментариев
Байден решил отправить на открытие Олимпиады свою жену
Байден решил отправить на открытие Олимпиады жену, а на закрытие – мужа вице-президента
На открытие Олимпийских игр во Франции от США отправится супруга американского президента Джо Байдена Джилл, а на закрытие – муж вице-президента Камалы Харрис, заявил Белый дом.
Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию на открытии Олимпиады в Париже, супруг Харрис Дуглас Эмхофф возглавит делегацию на закрытии соревнований, сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».
Напомним, открытие Олимпийских игр пройдет 26 июля, закрытие – 11 августа.