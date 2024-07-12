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    Как быстро и резко просядут цены на новостройки
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    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    11 комментариев
    12 июля 2024, 10:34 • Новости дня

    СМИ: НАТО использует конфликт на Украине для оправдания своего существования

    American Conservative: НАТО использует конфликт на Украине для оправдания своего существования

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс не ставит перед собой задачи одержать победу над Россией или обеспечить коллективную безопасность Запада, а пытается сохранить свою актуальность, используя украинский конфликт, сообщило американское издание American Conservative.

    «Главной задачей НАТО на данный момент является не поражение России и не защита Запада, а обеспечение собственного выживания», – передает РИА «Новости» суть статьи.

    По мнению издания, именно конфликт на Украине стал для НАТО главным оправданием его необходимости.

    В статье отмечается, что в последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом военном столкновении между НАТО и Россией.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией.

    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

    Коментарии (21)
    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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    10 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало, Киеву требуются еще более сотни таких машин, заявил на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский.

    «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10-20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – передает РИА «Новости» его слова.

    Зеленский потребовал 128 истребителей, что, как он выразился, равно тому общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Ранее на Украине допустили отказ от поставок F-16 из-за ударов по аэродромам ВСУ.

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    10 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    @ U.S. Army/Spc. David M. Sharp

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США привели в повышенную готовность ряд своих баз в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО.

    Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить приведение в повышенную готовность ряда американских баз в Европе якобы в связи с угрозой диверсий, генсек НАТО заявил, что США повысили уровень готовности ряда своих европейских баз, передает ТАСС.

    Столтенберг также попросил обратиться за подробностями и комментариями к США.

    Напомним, военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности. Пентагон на прошлой неделе заявил, что нужно убедиться, что американские военные соблюдают «меры предосторожности».

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    10 июля 2024, 01:25 • Новости дня
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    «Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

    Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».

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    11 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс ведет враждебную по отношению к России политику и полностью вовлечен в конфликт на Украине, давно пора «назвать вещи своими именами», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В данном случае мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к РФ и не скрывает этого», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что пришло время констатировать тот факт, что страны НАТО де-факто полностью вовлечены в конфликт вокруг Украины.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы НАТО передать киевскому режиму истребители F-16 говорят о том, что США возглавляют «банду войны».

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    9 июля 2024, 12:00 • Новости дня
    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист Дудаков: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    График саммита выходит за пределы привычного распорядка дня Байдена. Поэтому стоит ожидать от американского лидера новых ляпов. Другое дело, что встреча в целом станет очередным сборищем «хромых уток», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сочли, что саммит НАТО в Вашингтоне станет решающим испытанием пригодности Джо Байдена для второго президентского срока.

    «С одной стороны, Байден на этом саммите НАТО будет находиться в выгодном для себя положении. Встреча проходит в Вашингтоне, соответственно, ему не придется куда-то лететь и тратить на это силы», – рассуждает американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что во второй половине дня запланирован ряд мероприятий, среди которых званый ужин, намеченный на девять-десять вечера. А это выходит за рамки типичного распорядка жизни Байдена. Судя по тому, что мы знаем, он находится в неплохой форме часов до четырех пополудни, а далее ему становится тяжело», – добавляет аналитик.

    На этом фоне эксперт ожидает в вечернее время «каких-то ляпов и проявления старческих проблем Байдена». «Что касается самого саммита, то его основная проблема в том, что это сборище «хромых уток», – считает собеседник.

    «В Вашингтон приедут Макрон, который лишился большинства в парламенте, Шольц, рискующий проиграть предстоящие выборы, Трюдо в аналогичной ситуации. Да и для самого Байдена этот саммит НАТО может оказаться последним», – перечислил спикер.

    Он также указал на целый комплекс проблем, с которыми сейчас сталкивается альянс: это и невозможность согласовать новые транши для Киева, и противоречия вокруг вступления Украины в НАТО, и проблемы с тем, что не все участники блока нарастили военные расходы до 2% ВВП. «Думаю, что этот саммит будет провальным», – заключил Дудаков.

    Напомним, во вторник стартует трехдневный саммит НАТО, он пройдет в Вашингтоне. Между тем, как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе. «Вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока», – подчеркивает издание.

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – съезд блока был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «еще до официального начала саммита его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    В свою очередь Financial Times напоминает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «не сможет нас переждать», и добавляет: «Но за этими словами скрываются некоторые из самых крупных зверей альянса, которые находятся в плачевном состоянии».

    FT указывает на провал блока президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах в стране, риски вокруг канцлера Германии Олафа Шольца и самого Джо Байдена, который «возможно, находится в худшем состоянии из всех».

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    10 июля 2024, 04:58 • Новости дня
    Подход НАТО к вопросу о членстве Украины не понравился команде Зеленского

    Bloomberg узнало о недовольстве Киева отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО по итогам саммита в США

    Подход НАТО к вопросу о членстве Украины не понравился команде Зеленского
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти недовольны тем, что вместо официального приглашения Украины в НАТО альянс собирается ограничиться новыми обещаниями, сообщает Bloomberg.

    Комментируя сообщения о том, что НАТО заявит о «необратимости» пути Украины в НАТО, Bloomberg указало, что «в команде Зеленского недовольны таким подходом». Подчеркивается, что Украина желает услышать «формальное приглашение присоединиться к альянсу», передает ТАСС.

    Кроме того, Bloomberg отметило, что Вашингтон хочет «преподнести саммит как успех» президента США Джо Байдена по улучшению отношений с союзниками.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако, как выяснилось, это слово используется в основном в «символическом значении».

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    11 июля 2024, 00:42 • Новости дня
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В итоговой декларации саммита НАТО утверждается, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

    В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

    К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

    НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

    В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

    В декларации отмечается, что НАТО никогда не признают воссоединение новых регионов и Крыма с Россией, которое в нем названо аннексией. Лидеры альянса также заявляют, что Россия «должна немедленно» вывести свои войска с Украины, а также из Молдавии и Грузии.

    НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

    Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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    10 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО остается недостижимым

    ABC: Зеленский на саммите заявил, что членство Украины в НАТО остается недостижимым

    Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО остается недостижимым
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО остается недостижимым, пишет ABC.

    По его словам, входящие в НАТО европейские и североамериканские страны не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что многолетний конфликт, унесший тысячи украинских жизней, оставил многих разочарованными и скептически настроенными на то, что их страна когда-либо присоединится к западному альянсу.

    Ранее издание Bloomberg узнало о недовольстве Киева отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО по итогам саммита в США.

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    10 июля 2024, 13:10 • Новости дня
    Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу
    Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс на своем саммите обнародует меры, которые позволят Украине приблизиться ко вступлению в военный блок, сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

    Союзники по блоку объявят о «новых значительных мерах поддержки» киевского режима, которые должны приблизить Украину к НАТО и помочь усилить ее способность «защищаться от российской агрессии», сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО пока недостижимо.

    До этого СМИ сообщали, что Киев недоволен отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО.

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    10 июля 2024, 18:00 • Новости дня
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киеву передадут несколько систем ПВО, которые развернуты в странах Европы, а средства в размере более 1 млрд долларов, выделение которых анонсировал Североатлантический альянс, будут направлены на покрытие сопутствующих расходов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и их союзники на саммите НАТО обязались выделить Украине средства для укрепления ПВО, а Владимир Зеленский выдвинул Западу новые требования.

    «Помощь Украине от западных партнеров идет по принципу «с миру по нитке». Именно поэтому США, Германия и Румыния передадут Киеву систему ПВО Patriot, а Нидерланды и другие страны – компоненты к ним. Кроме того, украинские союзники намерены предоставить им NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS», – указал военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что один полный комплект ЗРК Patriot стоит в районе 1 млрд долларов. Собеседник полагает, что Киеву передадут системы, которые уже развернуты в странах Европы, а выделенные средства направят на покрытие сопутствующих расходов.

    «Причем, на мой взгляд, на Западе попытаются удешевить стоимость тех же ЗРК Patriot. Батарея состоит из пусковых установок, командной будки, антенны. Не исключаю, что союзники Украины в целях экономии заменят отдельные компоненты», – считает Леонков. По его оценкам, обещанные НАТО системы ПВО нескоро окажутся на Украине.

    «Наши ВКС и ракетные комплексы создали ряд проблем для противника. Мы отслеживаем, где могут концентрироваться поставки вооружений и военной техники ВСУ. На этом фоне украинские партнеры отправляют помощь очень маленькими партиями и используют сложную логистику. В том числе поэтому в Киеве жалуются на задержки», – пояснил эксперт.

    Кроме того, продолжил он, у противника есть проблемы с распределением военной помощи, что вызывает «диссонанс» на поле боя: на некоторых направлениях у ВСУ много вооружений, но некем воевать, на других же – есть военнослужащие, но нет вооружения.

    На этом фоне Леонков напомнил о недавнем заявлении Зеленского о том, что в ВСУ есть 14 неукомплектованных бригад. «На саммите НАТО он также продолжал жаловаться и критиковать альянс за то, что «союзники» передают не то и не в том объеме. Такое нытье стало уже традиционным. При этом Зеленский фактически ставит странам Европы в вину поражение Украины. По его мнению, если бы у ВСУ было оружие, они бы наступали. Это в очередной раз показывает, что Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий», – указал собеседник.

    И все это происходит в условиях, когда Европа и США не успевают производить вооружение, чтобы удовлетворить все потребности Украины. «Парадокс еще в том, что на Западе говорят о якобы намерениях России напасть на европейские страны, но при этом они же снимают комплексы противовоздушной обороны с боевого дежурства и отдают их ВСУ», – иронично заключил Леонков.

    Ранее США и их союзники заявили о намерении выделить Украине свыше 1 млрд долларов на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

    «Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности, а также в Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали более 1 млрд долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины», – указано в релизе.

    При этом Владимир Зеленский на саммите критиковал альянс и выражал недовольство оказываемой помощью. Так, он заявил, что полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий. Кроме того, по его мнению, западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало. «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10–20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – сказал Зеленский. Он потребовал 128 машин, что равно общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Высокопоставленные официальные лица США и Европы во время открытия саммита НАТО отметили трудности при производстве вооружений для Украины. По информации газеты The Wall Street Journal, Пентагон и многие оборонные компании признали, что ранние оценки насчет того, как быстро они смогут увеличить производство достаточного для Киева количества оружия, были слишком оптимистичными.

    Коментарии (6)
    11 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что Украине грозит уничтожение

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Если конфликт на Украине не остановить, Украина будет уничтожена, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал, что стратегия ЕС и НАТО «не принесла никаких результатов». ситуация лишь ухудшается, а риск эскалации растет. Он подчеркнул, что Украина «не смогла добиться успеха на поле боя». Как рассказал Сийярто, «никто не смог дать ответ» на вопрос Венгрии о том, сколько оружия необходимо направить Киеву, «чтобы переломить ситуацию».

    Глава МИД Венгрии заявил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не улучшило ситуацию. Он призвал начать переговоры, чтобы положить конец конфликту, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, призвал НАТО «вернуться к своим истокам», стремиться к миру, а не к победам в каких-либо конфликтах. Он считает, что роль НАТО в конфликте на Украине усиливается, это опасно и безответственно.

    Напомним, эксперты считают, что Орбан рассчитывает на победу Дональда Трампа на выборах в США и хочет к тому моменту сформировать сильную коалицию против настроенных на военную поддержку Украины политиков Европы. Орбан поочередно побывал в Киеве, Москве, Пекине, а затем решил воспользоваться саммитом НАТО в США для воплощения своего плана по разрешению конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    10 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс выделит киевскому режиму в 2025 году минимум 40 млрд евро для противодействия России, сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

    На саммите НАТО в Вашингтоне союзники объявят о предоставлении «минимального базового финансирования» в 40 млрд евро для Украины, сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

    Также члены альянса должны будут обеспечить для этой страны «устойчивый уровень поддержки» в безопасности, чтобы «Украина могла одержать победу».

    В среду Белый дом объявлял о том, что на саммите НАТО будет раскрыта программа по «приближению» Украины к членству в военном блоке.

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