Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.0 комментариев
ФАС запросила у производителей муки обоснование цен на продукцию
Крупнейшим производителям муки предстоит объяснить обоснованность цен на свою продукцию после жалоб граждан, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
ФАС направила запросы 19 крупнейшим производителям муки для анализа обоснованности установленных ими цен на продукцию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что запрос сформирован после жалоб граждан и публикаций в прессе.
Производителям необходимо передать в ФАС данные об объемах производства, продажи, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с прошлого года.
Если будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет меры реагирования.
В начале июля РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения указывала на заметный рост цен на муку из-за подорожания зерна после прогнозов по урожаю.