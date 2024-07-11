Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.0 комментариев
Axios: Помощников Байдена заподозрили в выполнении прямых обязанностей президента США
Помощников действующего американского президента Джо Байдена призвали для дачи показаний по поводу состояния политика в комитет по надзору Палаты представителей США, Конгресс беспокоит, что помощники могут выполнять работу вместо главы государства, сообщают СМИ.
Вызваны три высокопоставленных помощника Байдена в Белом доме, от них требуют дать показания по состоянию здоровья главы государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
По информации из приведенного порталом документа, конгрессменов США беспокоит, что помощники Байдена могут слишком сильно влиять на него и даже выполнять определенную работу вместо него.
Опасения возникли после провала на дебатах с другим кандидатом на пост президента Дональдом Трампом.
Помощникам предстоит ответить на требование явиться в Палату представителей до 17 июля.
Ранее Белый дом заявил, что, по мнению сопровождающих Байдена медиков, политик не нуждается в дополнительном обследовании. До старта саммита НАТО в Вашингтоне все внимание американской прессы оказалось приковано к состоянию Байдена после неудачных дебатов с Трампом.