Axios: Помощников Байдена заподозрили в выполнении прямых обязанностей президента США

Tекст: Алексей Дегтярев

Вызваны три высокопоставленных помощника Байдена в Белом доме, от них требуют дать показания по состоянию здоровья главы государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

По информации из приведенного порталом документа, конгрессменов США беспокоит, что помощники Байдена могут слишком сильно влиять на него и даже выполнять определенную работу вместо него.

Опасения возникли после провала на дебатах с другим кандидатом на пост президента Дональдом Трампом.

Помощникам предстоит ответить на требование явиться в Палату представителей до 17 июля.

Ранее Белый дом заявил, что, по мнению сопровождающих Байдена медиков, политик не нуждается в дополнительном обследовании. До старта саммита НАТО в Вашингтоне все внимание американской прессы оказалось приковано к состоянию Байдена после неудачных дебатов с Трампом.