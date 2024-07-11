Работу нефтебазы в Волгоградской области решено возобновить через три месяца

Названы лайкнувшие пост Пугачевой о больнице в Киеве звезды

Орбакайте и Апина лайкнули пост Пугачевой о больнице в Киеве

Tекст: Валерия Городецкая

В число тех, кто поставил лайк под постом, вошли Шура из «Би-2», телеведущая Татьяна Лазарева и комик Семен Слепаков, внесенные в России в реестр иноагентов, передает «Московский комсомолец».

Отметку «нравится» под публикацией также оставили дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, София Ротару, а также певица Алена Апина, за которой ранее не было замечено антироссийских высказываний.



Как рассказал газете музыкальный критик Сергей Соседов, Пугачева размещает провокационные посты намеренно. По его мнению, певица боится, что ее забудут на родине, поэтому делает все возможное, чтобы ее продолжали обсуждать.

Российские власти во вторник отреагировали на обвинения Киева в обстреле больницы и заявили, что на самом деле Москва не имеет к инциденту отношения, а на детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS.



Ранее депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве.