Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.2 комментария
Работу нефтебазы в Волгоградской области решено возобновить через три месяца
Работу нефтебазы в Калаче-на-Дону, которая была приостановлена после атаки украинского беспилотника, планируется возобновить через три месяца, сообщили на предприятии.
«Ущерб от атаки БПЛА подсчитывается», – передает ТАСС сообщение предприятия.
Отмечается, что на нефтебазе рассчитывают на помощь местных органов власти и государства.
Двумя днями ранее в Волгоградской области силами ПВО и РЭБ была пресечена атака украинских беспилотников. В результате падения обломков загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону.