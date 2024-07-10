Названа доля продолжающих пользоваться наличными деньгами россиян

Опрос: Больше половины россиян отказались от использования наличных

Tекст: Валерия Городецкая

Исследование показало, что доля россиян, которые никогда не берут с собой наличные, выросла более чем в два раза относительно 2020 года, передает ТАСС. В 2024 году 70% респондентов не носят с собой наличные и отдают предпочтение безналичному способу оплаты.

Среди тех, кто все же пользуется наличными, каждый третий берет с собой не более 1–3 тыс. рублей. Отмечается, что в 2020 году такую сумму с собой носило 26% опрошенных.

От 500 рублей до 1 тыс. рублей носят с собой 26% респондентов (на 11% меньше, чем в 2020 году), 16% – 3–5 тыс. рублей (+8% с 2020 года), 12% – до 500 рублей (–11% с 2020 года), еще 6% – 5–10 тыс. рублей (+3% с 2020 года).

Как отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, сейчас россияне используют наличные в основном для оплаты проезда или при покупке товаров с рук. Подобные траты не превышают 500 рублей.

В опросе Anderida Financial Group приняли участие 1680 человек старше 18 лет, проживающих на территории России.