Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.0 комментариев
США продлили разрешение американцам платить налоги в России
Министерство финансов США продлило до 9 октября 2024 года действие генеральной лицензии, которая позволяет американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.
Текст обновленной генеральной лицензии распространен финансовым ведомством, предыдущая версия которой вышла 12 апреля и позволяла осуществлять эти операции до 11 июля. Данное решение является временным послаблением введенных ранее санкций в отношении российских финансовых институтов, включая Центробанк, ФНБ и Минфин. Лицензия не распространяется на дебетование счетов этих учреждений, открытых в американских банках, передает ТАСС.
Разрешение распространяется на уплату налогов, сборов и импортных пошлин, а также на получение разрешений, лицензий, регистраций или сертификатов, необходимых для ведения бизнеса в России. Действие лицензии продлится до 00:01 9 октября 2024 года по времени Восточного побережья США (07:01 мск).
В августе прошлого года Минфин США продлил срок действия разрешения, которое позволяет американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.