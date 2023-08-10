Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Американцам разрешили платить налоги в России
Минфин США позволил американцам до ноября платить налоги в России
Министерство финансов США продлило срок действия разрешения, которое позволяет американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, говорится в распространенной ведомством обновленной генеральной лицензии.
Как следует из документа, гражданам США, а также предприятиям, которые находятся во владении граждан США, разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать и получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты при условии, что подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России до 00.01 по времени Восточного побережья США (08.01 мск) 8 ноября 2023 года, передает ТАСС.
Ранее в разъяснении управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США указывалось, что американские компании не могут выйти из бизнеса в России без разрешения от властей США.