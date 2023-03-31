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На выход из бизнеса в России компаниям США потребовалось разрешение Вашингтона
Минфин США предупредил американские компании о необходимости получать разрешение на выход из бизнеса в России
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Оказалось, что американские компании не могут выйти из бизнеса в России без разрешения от властей США, следует из разъяснения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Как пояснил минфин, если при выходе из бизнеса в России компании придется платить «налог на выход», она должна сперва получить специальную лицензию от OFAC, поскольку санкции запрещают платежи с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния либо Минфина России, передает РИА «Новости».
Как отмечает OFAC, оплата за выход из российских активов «включает платежи в пользу» перечисленных организаций. В результате лица из США «должны получить генеральную лицензию OFAC до уплаты такого налога», передает ТАСС.
Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости, следует из информации Минфина России. Недружественные нерезиденты должны при продаже активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости добровольно внести в бюджет России сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости активов. Продажа без дисконта предусматривает взнос не менее 5%.
Напомним, западный бизнес лишился уже более 70 млрд долларов после ухода из России.
Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
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В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».
Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
В США объяснили отказ передавать информацию России по ДСНВ
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США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но на это требуются соответствующие решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что Вашингтон считает ДСНВ хорошим соглашением для обеих стран и всего мира, передает ТАСС.
«Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию», – сказал он. Кирби также добавил, что США «хотели бы снова это делать, но это требует соответствующей готовности» от России.
Напомним, Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: США расширили список своих нарушений по ДСНВ, отказавшись передать данные России
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Соединенные Штаты снова расширили список собственных нарушений касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись при этом передать России данные за последние полгода, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, свой отказ предоставить данные в США мотивировали тем, что Москва не изъявила готовности предоставить собственные данные по вопросу договора, передает ТАСС.
Также Рябков отметил, что в Госдепартаменте заверяют в выполнении всех основных положений договора.
«Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список своих нарушений договора, им никто не давал право», – подчеркнул он.
Кроме того, замглавы МИД добавил, что для отказа о передаче данных США должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие.
«Ни то ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ», – заключил он.
Ранее в Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках договора.
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Москва осудила участие генсека ООН Гутерриша в организованном США «саммите за демократию»
Спикер МИД Захарова: Москва сожалеет об участии Гутерриша в недостойном спектакле – саммите за демократию США
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В России сожалеют об участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в «саммите за демократию» – организованном Соединенными Штатами «недостойном спектакле», заявила спикер МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что это мероприятие является второй попыткой администрации США созвать конференцию для формирования коалиции «демократических государств», учитывая то, что ведущую роль исполняет сам Вашингтон, передает РИА «Новости».
«Верх лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в условиях, когда их репутацию даже сомнительной не назовешь: она разрушена полностью», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, само проведение подобных саммитов является проявлением неоколониальных практик во внешней политике США, где основными целями Вашингтона стало стремлением обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Москва решительно выступает против того, чтобы «демократия» в американском прочтении навязывалась в качестве единственной «меры вещей», – заключила спикер МИД.
Ранее издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.
Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам»
Посольство РФ: США всеми силами пытаются не позволить провести независимое расследование по «Северным потокам»
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Власти США пытаются сделать все возможное, чтобы не позволить провести независимое расследование и установить реальные обстоятельства подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале посольства РФ в США, в Москве обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами «независимых» расследований подрывов международных газотранспортных магистралей «Северный поток».
Российские дипломаты подчеркнули, что Москва видит в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников, сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии, «спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море.
В посольстве подчеркнули, что заверения администрации США о полном доверии к якобы «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят, особенно с учетом отказов России – собственнику газопроводов – в допуске к следственным мероприятиям, а также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
Накануне в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
Лавров назвал условие для возобновления диалога России с США
Лавров заявил о необходимости возвращения США к цивилизованному поведению для возобновления диалога с Россией
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США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД России объяснил, что США должны изменить свое поведение и вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая закрепленные в договоре о СНВ, чтобы Россия возобновила диалог с Соединенными Штатами, передает ТАСС.
Лавров отметил, что пока Москва не наблюдает и признаков того, что США готовы задуматься о возвращении к истокам, закрепленным в документах Устава ООН, в том числе уважать суверенное равенство государств.
По словам министра иностранных дел, в условиях такой политики Вашингтона не видно никаких изменений, которые могли бы произойти, кроме как внутри коллективного Запада и американского политического истеблишмента.
Ранее Лавров заявил, что когда и если руководство стран Запада «протрезвеет», Россия на своих условиях будет определяться с дальнейшими перспективами взаимодействия с этим государствами.
Лавров ранее заявлял, что Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну.
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о сбитом снаряде GLSDB
Кирби: США не могут подтвердить, что российская ПВО сбила реактивный снаряд GLSDB
США не могут подтвердить сообщение Минобороны России о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, он видел сообщения о сбитом снаряде в СМИ, но подтвердить не может. Он напомнил, что ранее США обещали передать реактивные снаряды GLSDB Украине, но сколько их и где они сейчас находятся, надо спросить у Пентагона, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО впервые за время СВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB производства США.
В США заявили о страхе за будущее, которое готовит Россия
В США заявили о страхе за свое будущее, которое им готовит Россия
Для США может не оказаться места в новом мировом порядке, который появится, если планы Китая и России будут реализованы, пишет The Washington Times.
Из публикации следует, что если Москва и Пекин добьются своего, то США уже не возглавят стол переговоров, они даже не получат места в «его дальнем конце», передает РИА «Новости».
Так, журналисты напомнили о беспорядочном отступлении США из Афганистана в 2021 году, а также указали на неуверенную внешнюю политику президента Джо Байдена. Все это, по мнению авторов статьи, стало для российского лидера Владимира Путина «признаком упадка Соединенных Штатов».
Слабость Вашингтона чувствует и Пекин, который предлагает дружбу государствам, ранее отвергнутым США. Например, указываются подходы КНР к Саудовской Аравии.
«Пока Байден барахтается, Китай и Россия, похоже, намерены установить новый миропорядок, в котором, к сожалению, нет места Америке», – пишет издание.
Напомним, в Москву на два дня с официальным визитом прилетал глава Китая Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и председатель КНР подписали два заявления о сотрудничестве и провели переговоры.
Армения и Индия дистанцировались от заявления «Саммита за демократию» по СВО
Армения, Индия и Мексика отмежевались от заявления «Саммита за демократию» по спецоперации России на Украине
Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном.
В декларации призывают к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине, соответствующему принципам Устава ООН». При этом осуждаются «гуманитарные последствия» СВО и выдвигается требование «полностью и без условий» вывести войска России «с территории Украины в пределах ее международно признанных границ». Также в декларации говорится о привлечении к ответственности за «преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».
В сносках сообщается, что Армения, Индия и Мексика заявили либо о «поддержке с оговорками» данной части документа, либо о «диссоциации». Израиль, Индия и Филиппины дистанцировались от заявления, что Международный уголовный суд играет «важную роль», передает ТАСС.
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
Лавров: НАТО фактически воюет на стороне Киева
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НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Он указал, что в ходе переговоров было обращено внимание на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно, передает РИА «Новости».
Также Лавров рассказал, что у России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД.
«Говорили о ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе. У нас общие понимания безальтернативности этой международной договоренности, которая была зафиксирована в принятой единогласно резолюции СБ ООН 2231. Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценной реализации этой резолюции и выступаем против действий, которые этому мешают», – сказал он.
В свою очередь Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран считает, что Запад усложняет ситуацию на Украине, поставляя вооружения Киеву.
Ранее Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
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Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
В Китае объяснили решение России о ядерном оружии в Белоруссии
Китайский ученый Цуй Хэн: Решением разместить ядерное оружие в Белоруссии РФ надеется послать Западу сигнал по Украине
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Решением разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие РФ надеется послать сигнал о готовности противодействовать попыткам Запада вмешаться в конфликт на Украине или предоставить Киеву оружие массового уничтожения, считает младший научный сотрудник Восточно-китайского педуниверситета Цуй Хэн.
Как отметил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн в комментарии для Global Times, позиция США показывает, что они не хотят раздражать Россию, обе стороны по-прежнему отражают здравомыслие в желании избежать ядерной войны, поэтому риск еще не является неуправляемым. Кроме того, по мнению китайского эксперта, это решение Москвы также можно рассматривать как прямой ответ на планы властей Британии поставить Украине содержащие обедненный уран снаряды, передает ТАСС.
Между тем военный эксперт Сун Чжунпин считает, что решение Москвы перебросить в Белоруссию ядерное оружие является ответом на активизацию усилий НАТО во главе с США по распространению такого вида оружия. В этой связи издание приводит данные Центра по контролю над вооружениями и нераспространению (базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая организация), согласно которым в 2021 году на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции хранились около 100 американских ядерных боеголовок.
Ранее Госдеп осудил решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.
В Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ
Сенатор Долгов: США движутся в противоположном от урегулирования проблемы ДСНВ направлении
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После решения Москвы приостановить участие в ДСНВ США активно говорили об обеспокоенности этим фактом. Но теперь мы видим, как они предпринимают шаги, которые лишь отдаляют восстановление договора, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США решили прекратить делиться с Россией данными о своих стратегических ядерных силах.
«Решение руководства США еще раз подтверждает деструктивный характер их внешней политики. Штаты сами неоднократно нарушали положения ДСНВ, при этом формально не приостанавливая членства. В сложившейся ситуации они полностью обвиняют Россию, однако Вашингтон, выражая озабоченность на словах, продолжает двигаться в противоположном от урегулирования направлении», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Подчеркну, что РФ четко объяснила причину приостановки участия в ДСНВ. Со стороны Америки исходит прямая угроза безопасности нашей стране. При этом мы всегда подчеркивали, что готовы вернуться к конструктивному диалогу с США, но в Вашингтоне это, видимо, пропускается мимо ушей», – резюмирует Долгов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Он подчеркнул, что Москва не «соблюдала полностью свои обязательства» и «отказалась предоставлять информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев». Кирби подчеркнул, что Вашингтон хотел бы вернуться к взаимной передаче данных, однако «для этого требуется соответствующая готовность России».
Между тем в США мнения по поводу данного решения разделились. «Это крайне прискорбно, но вполне предсказуемо и уместно. Почему РФ должна пользоваться мерами прозрачности, если она отказывает в этом Соединенным Штатам?» – цитирует Линн Растен, вице-президента НКО Nuclear Threat Initiative, издание The Wall Street Journal.
В то же время исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отмечает, что сокрытие информации по вооружениям не дает Вашингтону «никаких рычагов давления на Москву». По его мнению, подобные меры «еще больше омрачают ситуацию с соблюдением обеими странами положений договора».
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом. Он подчеркнул, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений юридически недействительна.
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Госдеп осудил решение России разместить в Белоруссии ядерное оружие
Замглавы пресс-службы Госдепартамента Пател: США осуждают решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии
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Соединенные Штаты осуждают принятое Россией решение разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
Представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил, что США осуждают это объявление, которое, по его версии, якобы является свежим примером безответственной ядерной риторики со стороны России, передает ТАСС.
При этом американский дипломат выступил с утверждением, что никакая страна якобы не угрожает России, которую он обвинил в подрыве стратегической стабильности в Европе.
В свою очередь представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон не видит необходимости корректировать расстановку американских стратегических сил и средств. Кроме того, признал Пател, Вашингтон не усматривает никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Вместе с тем представитель американского внешнеполитического ведомства отказался уточнить, может ли Вашингтон применить санкции в отношении Москвы или Минска в связи с решением по ТЯО.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков переброски Москвой тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии.