На выход из бизнеса в России компаниям США потребовалось разрешение Вашингтона

Минфин США предупредил американские компании о необходимости получать разрешение на выход из бизнеса в России

Оказалось, что американские компании не могут выйти из бизнеса в России без разрешения от властей США, следует из разъяснения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Как пояснил минфин, если при выходе из бизнеса в России компании придется платить «налог на выход», она должна сперва получить специальную лицензию от OFAC, поскольку санкции запрещают платежи с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния либо Минфина России, передает РИА «Новости».

Как отмечает OFAC, оплата за выход из российских активов «включает платежи в пользу» перечисленных организаций. В результате лица из США «должны получить генеральную лицензию OFAC до уплаты такого налога», передает ТАСС.

Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости, следует из информации Минфина России. Недружественные нерезиденты должны при продаже активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости добровольно внести в бюджет России сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости активов. Продажа без дисконта предусматривает взнос не менее 5%.

Напомним, западный бизнес лишился уже более 70 млрд долларов после ухода из России.