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Ситибанк назвал дату отключения СБП для клиентов
Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка с 25 сентября
С 25 сентября 2024 года клиенты Ситибанка не смогут совершать платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Это связано с поэтапным сворачиванием деятельности банка на территории России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении банка говорится, что система быстрых платежей будет отключена для всех клиентов Ситибанка. Отмечается, что совершить платеж или перевод через СБП будет невозможно, передает РИА «Новости».
С 1 августа 2024 года банк также отменяет комиссию за обслуживание пакетов CitiOne и Citigold. Ситибанк указал, что использование банковской карты (оплата товаров, работ и услуг по карте, перевод на карту, получение наличных на терминале) будет недоступно после 20 сентября 2024 года.
Таким образом, с 20 сентября дебетовые карты CitiOne и Citigold перестанут работать.
Напомним, в августе 2022 года одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в России.