Над Белгородской областью сбили украинскую ракету «Нептун» и два беспилотника

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение часа, с 09:30 до 10:30 по московскому времени, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили одну управляемую ракету «Нептун-МД» и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, запущенные киевским режимом с целью нанесения удара по объектам на территории Российской Федерации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале добавил, что система ПВО сработала над Новооскольским городским округом. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

По его словам, в некоторых населенных пунктах зафиксированы повреждения: в селе Песчанка выбиты окна в жилом доме и коммерческом объекте, осколками снарядов повреждены два автомобиля, а в поселке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что на подлете к городу Строителю Белгородской области были сбиты два беспилотника ВСУ.