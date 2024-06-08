Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
Мантуров назвал приоритетную задачу России в космосе
Для России приоритетной задачей в космосе является выход на новые рубежи и сохранение лидерства в качестве космической державы, заявил на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров.
Он подчеркнул, что России нужно создавать и запускать новые группировки спутников, передает РИА «Новости».
При этом государство не сможет единолично наращивать орбитальные группировки, необходима частная инициатива, которая получит поддержку.
Кроме того, России необходима своя орбитальная космическая станция, чтобы страна сохраняла лидерство как космическая держава. Также в планах есть запуск российской пилотируемой миссии на Луну, этим занимается Роскосмос.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как будет устроена крупнейшая в истории России спутниковая группировка «Сфера».