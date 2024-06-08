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    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    21 комментарий
    8 июня 2024, 02:43 • Новости дня

    Макрон призвал освободить задержанного в Москве француза

    Tекст: Антон Антонов

    Париж призывает Россию как можно быстрее освободить задержанного в Москве сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога француза Лорана Винатье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон призвал Москву «прояснить все элементы этого дела». По его словам, обвинения Винатье якобы являются частью пропаганды, передает ТАСС.

    Напомним, СК предъявил Винатье обвинение в сборе военной информации.

    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5
    @ REUTERS/Philippe Wojazer

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 14:53 • Новости дня
    Захарова объяснила идею заплыва Макрона в Сене

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон, решив искупаться в Сене перед Олимпиадой в Париже, демонстрирует нереализованность в политике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на поля Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она заявила, что не может представить подобный заплыв в исполнении таких масштабных личностей, как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран. Они, по словам Захаровой, смогли себя реализовать как значимые политики, передает ТАСС

    «У Макрона, видимо, полный кризис жанра, порождающий подобный истеричный подход выполнения своих функциональных обязанностей», – сказала дипломат, отметив, что может только посочувствовать народу Франции, который становится «жертвой какой-то психоделики».

    Захарова отметила, что многим французам стыдно, что их такой человек представляет.

    Ранее Макрон пообещал искупаться в Сене, чтобы доказать, что река не загрязнена.

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    7 июня 2024, 22:25 • Новости дня
    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена

    Странное поведение Байдена на церемонии в Нормандии вынудило Макрона повторить действия президента США

    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

    На видео Fox News Байден во время церемонии разворачивается на 180 градусов. Заметившая это Брижит Макрон встает вполоборота, поглядывая в ту же сторону, в которую теперь смотрит Байден. Джилл Байден при этом тоже слегка разворачивается и прикладывает руку к груди. Последним в действие включается Эммануэль Макрон, который сперва слегка поворачивается в сторону Байдена, а затем вместе с первыми леди полностью повторяют разворот американского президента.

    Со стороны происходящее выглядит так, будто удивленным поведением Байдена Макрону и первым леди пришлось на ходу подстроиться под странное поведение американского лидера.

    Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. В США уже не первый год высказываются опасения, что главу государства может  поглощать «старческий маразм». По мнению медиков, сочетание нейродегенеративного заболевания у Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз.

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    7 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    Филиппо назвал объявившего о передаче Киеву истребителей Макрона безумцем

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение о передаче Украине истребителей Mirage.

    По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В Москве задержали собиравшего данные о военной деятельности России француза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французского гражданина, собиравшего информацию о военной деятельности России, задержали в Москве, сообщил Следственный комитет России.

    Французский гражданин, согласно версии следствия, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России, указало ведомство, передает ТАСС.

    Также он «имел умысел» на неисполнение обязанности по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов.

    Дело завели по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

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    5 июня 2024, 18:41 • Новости дня
    Во Франции назвали позором приглашение Зеленского на юбилей высадки в Нормандии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Также он раскритиковал неприглашение на мероприятие России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что происходящее является огромным скандалом. Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны.

    Ранее ветеран из США заявил, что приглашение России на церемонию стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

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    6 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах Франции передать Украине истребители Mirage

    Макрон: Франция планирует передать Украине истребители Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов уже этим летом, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

    По его словам, объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 Париж собирается «уже завтра». Макрон заявил, что сначала начнется программа подготовки пилотов, после чего будет обеспечена поставка самолетов, передает ТАСС.

    Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов вглубь России.

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    6 июня 2024, 08:34 • Новости дня
    СМИ: Уроженец Донбасса арестован во Франции

    СМИ: Уроженец Донбасса арестован во Франции после взрыва в номере отеля

    Tекст: Александра Юдина

    Французские правоохранители арестовали уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, где он проживал, пишет Le Figaro.

    По данным газеты, правоохранители арестовали 26-летнего уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, передает РИА «Новости».

    В номере мужчины были обнаружены «фальшивые документы, а также изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств».

    Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование в отношении мужчины.

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    5 июня 2024, 10:53 • Новости дня
    Во Франции предупредили об ужасных последствиях отправки инструкторов на Украину

    Филиппо: Отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность в том, что отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к «ужасной эскалации» конфликта, который не имеет отношения к Франции.

    «Неужели мы действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который ни в коей мере не является нашим?» – задался он вопросом на своей странице в соцсети X.

    Для России, напомнил политик, французские инструкторы станут законной целью, передает РИА «Новости».

    Парижу, по его словам, не следует никакого отправлять на Украину. Власти Франции, подчеркнул он, должны прекратить поставки вооружений и предпринять попытки достичь мирного решения конфликта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

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    5 июня 2024, 20:12 • Новости дня
    Макрон решил участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Макрон заявил о готовности принять участие в конференции по Украине в Швейцарии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об участии в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, пишет агентство AFP.

    Отмечается, что Париж заявил о своей готовности расширить свою поддержку Украины в «политическом и дипломатическом планах», передает ТАСС.

    По данным агентства, Украина рассчитывает получить широкую поддержку на этой встрече, выдвинув условия, которые нужны для того, чтобы «положить конец военным действиям».

    Ранее Reuters сообщало, что Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.


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    7 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Макрон объявил о старте обучения украинских пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские пилоты приступают к обучению во Франции, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, которая проходит в Елисейском дворце.

    По словам Макрона, обучение украинских летчиков «начинается в настоящий момент», передает ТАСС.

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов.

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    7 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    Сотрудника швейцарского гумцентра в Москве обвинили в сборе военной информации

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России предъявил обвинение в сборе военной информации сотруднику швейцарского Центра гуманитарного диалога гражданину Франции Лорану Винатье.

    По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, Винатье инкриминируется незаконное получение сведений, составляющих гостайну, передает ТАСС.

    Как полагает следствие, мужчина в период с 2020 года по март 2024 года собирал сведения, составляющие гостайну России, используя свое служебное положение и личные связи.

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    7 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле заявления Макрона по Украине назвали провокационными

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о прямом участии в конфликте на Украине провокационными и нагнетающими напряженность.

    По его словам, Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, а также декларирует готовность прямого участия Франции, как члена НАТО и ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные заявления являются провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному.

    Песков добавил, что Путин вряд ли успел ознакомиться с последним интервью Макрона, так как завершил переговоры за полночь.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппов ответ на это назвал Макрона безумцем.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала о последствиях передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

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