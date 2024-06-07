  • Новость часаПутин: Россия будет прирастать Арктикой
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    17 комментариев
    7 июня 2024, 18:12 • Новости дня

    Путин: Власть на Украине узурпирована

    Путин рассказал, с кем Россия будет вести переговоры на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Власть на Украине сейчас узурпирована, но в соответствии с украинской конституцией полномочия переходят к спикеру Верховной рады, так что можно найти, с кем вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Вот в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти, и похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти [на Украине], но переговоры все равно можно вести. Потому что в соответствии со статьями девятой, десятой, одиннадцатой Конституции [Украины] полномочия переходят к спикеру Рады. Так что если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем их вести», – цитирует ТАСС Путина.

    Напомним, Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщалось ранее, по словам президента Путина, конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, поэтому только она является легитимной властью в стране.

    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    7 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сегодня западные лидеры в Нормандии обнимаются с Зеленским, который на официальном уровне поддерживал нацизм. Происходящее выглядит как ирония судьбы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине.

    «Высадка на Украину уже происходит. В этой операции участвуют российские солдаты», – отметил сенатор Константин Долгов. Он считает, что Зеленский, мечтая о повторении «Дня Д», проводит ложные исторические параллели. Собеседник напомнил, что в 1944 году шла совместная борьба союзников против нацизма. «Сегодня одно из гнезд неонацизма находится в Киеве. А сам Зеленский на церемонии в Нормандии, как шутят в интернете, представлял дивизию СС «Галичина», – добавляет парламентарий.

    При этом призывы к Западу о помощи не помогут Зеленскому, убежден Долгов. «Даже при своей нелюбви к России американские и европейские чиновники и военные не хотят умирать. Они понимают последствия, к которым может привести отправка западных войск на Украину», – пояснил он.

    Вместе с тем поведение Макрона – «лидера пока еще ядерной державы» – вызывает вопросы, отметил собеседник. «Он обнимается с человеком, который утратил легитимность и на официальном уровне поддерживал нацизм. И это происходит в Нормандии, что выглядит как ирония судьбы. Но этот случай подтверждает, что наши некогда союзники выбрали ошибочную сторону истории. Их еще ждет работа над ошибками», – прогнозирует сенатор.

    «Пока же лидеры западных стран могут собираться, обмениваться заявлениями, жестами поддержки. Это никак не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. А она для противника становится все хуже и хуже», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине. Об этом он заявил на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе. У Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится «высадка на Украине». «Да, я надеюсь на это», – ответил он. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом заулыбался, подмигнул и приобнял Зеленского.

    Ранее французский лидер не исключал отправки войск на Украину. По его словам, это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». По мнению премьер-министра Венгрии, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Виктор Орбан назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом. Он считает, что лишь слепой не видит, что его логическим завершением станет отправка западных войск на территорию Украины.

    Газета Le Monde также сообщала, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

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    7 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главными угрозами для мировой экономики в настоящее время являются возможная новая пандемия и геополитические риски.

    Греф отметил, что двумя главными «черными лебедями», которые «точно на столе лежат», являются геополитические факторы: риск пандемии, а также возможные «трения» на международном уровне.

    По словам Грефа, эти два «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски, согласно опросу, который «Сбер» проводил среди экспертов и лидеров бизнеса, передает ТАСС.

    «Черный лебедь» – это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия.

    Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.

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    7 июня 2024, 14:41 • Новости дня
    Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск властей региона к Украине об энергетической блокаде на сумму более 3,15 трлн рублей, сообщил первый зампредседателя Государственного совета республики Ефим Фикс.

    По его словам, иск был представлен от имени Республики Крым и удовлетворен в полном объеме, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ущерб Крыму от энергетической блокады со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Кроме того, иск по энергоблокаде от физлиц готовится еще на 2 трлн рублей.

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    7 июня 2024, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вместе с зарубежными партнерами будет наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

    «Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

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    7 июня 2024, 14:00 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреляли жилые кварталы Луганска ракетами ATACMS
    Минобороны: ВСУ обстреляли жилые кварталы Луганска ракетами ATACMS
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ совершили преступление против населения ЛНР, ударив по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 11.00 ВСУ совершили преступление против мирного населения ЛНР с использованием поставленного Западом вооружения.

    Известно, что пострадало более 20 мирных жителей, среди которых есть дети.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что после удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске. Три человека погибли, семерых удалось спасти из-под завалов.

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    7 июня 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин рассказал о введении сберегательного сертификата для граждан
    Путин рассказал о введении сберегательного сертификата для граждан
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С этого года россияне смогут воспользоваться сберегательным сертификатом – инструментом, позволяющим размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет, заявил президент России Владимир Путин.

    «В текущем году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок больше трех лет и под значительно более высокий процент», – сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводят «Известия».

    В феврале Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат.

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    7 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино

    Рогов: ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино

    ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Российские силы отбросили ВСУ на расстояние более километра от северных окраин Работино в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Говоря об успехах ВС России севернее Работино, он отметил: «увеличилась серая зона, противника откинули». «Сейчас враг находится в 1 км и далее от северных окраин села», – цитирует его ТАСС. На данный момент российские силы контролируют территорию к западу и востоку от Работино «совокупно примерно на 1,5 км», указал Рогов.

    Напомним, 4 июня он сообщал, что российские войска отбросили ВСУ от села Работино на 500–700 метров.

    Кроме того, он рассказал, что ВС России начали наносить удары авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в Степногорске в Запорожской области.

    «На васильевском направлении начали регулярно отрабатывать ФАБами, – отметил Рогов. – Чувствительные потери противника по живой силе и технике, даже не на линии боевого соприкосновения, а глубже, в том числе в Степногорске».

    Эксперт подчеркнул, что в результате «ослабляются логистические цепочки ВСУ, враг уничтожается еще до участия в боестолкновениях».

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    7 июня 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поговоркой про петуха отреагировал на вопрос модератора сессии ПМЭФ политолога Сергея Караганова о работе правительства России.

    «Мы гордимся тем, что оно [правительство] делает... Но, между прочим, начало делать, только когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило», – заявил Караганов, передает RT.

    «Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух?» – ответил Путин.

    Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.

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    7 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей

    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

    Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

    Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

    Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.

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    7 июня 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.


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    7 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Греф назвал исчерпанной нынешнюю модель роста российской экономики

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она приводит к росту цен и снижению производительности труда.

    Нынешняя модель экономического роста, пояснил он, заключается в том, что растут бюджетные расходы, вслед за чем компании начинают повышать зарплаты. Причем процесс происходит очень быстрыми темпами, какого до сих пор не наблюдалось. «Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ, они получают кредиты», – отметил Греф в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Складываются два импульса, бюджетный и кредитный, в результате чего экономика показывает рост хорошими темпами.

    Однако, уверен Греф, такая модель очень уязвима. Деньги, по его словам, направляются на потребительский рынок, а товаров больше не становится, цены растут. При этом падает производительность труда. «В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», – приводит его слова ТАСС.

    По его мнению, для устойчивого развития необходимо, чтобы бизнес сокращал издержки и повышал производительность труда.

    Ранее Греф прогнозировал повышение ставки ЦБ.

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    7 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поставила перед собой цель стать четвертой экономикой мира – и, согласно данным Всемирного банка, стала ей, обогнав Японию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы поставили цель – войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, Россия уже занимает четвертое место по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Мы оказались впереди Японии. Но мы понимаем, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям.

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