Путин предложил расширить программу семейной ипотеки

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства напомнил, что действие программы «Семейная ипотека», позволяющей семьям с детьми в возрасте до шести лет получить льготный кредит по ставке 6%, было продлено до 2030 года.

«Предлагаю здесь дополнительное специальное решение для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться «Семейной ипотекой» под 6% независимо от возраста детей», – сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

Единственное условие – чтобы хотя бы один из детей в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотечной сделки, пояснил Путин.

Аналогичные условия предлагается распространить на все регионы России для всех семей, желающих построить свой дом. Глава государства поручил правительству запустить эти программы уже с 1 июля этого года.

Ранее в России продлили субсидии на ипотеку для многодетных.