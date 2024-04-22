В России продлили субсидии на ипотеку для многодетных

В России продлили программу субсидий в 450 тыс. рублей на ипотеку для многодетных

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что комиссия правительства по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила законопроект Минфина России о продлении до 2030 года выплаты 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным, передает ТАСС.

Отмечается, что на эти цели на 2024–2030 годы дополнительно потребуется 647,59 млрд рублей, в том числе в 2024 году – 47,8 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о предоставлении льготной ипотеки на вторичном рынке семьям с детьми в регионах, где строят мало жилья. Кроме того, Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.