Путин поручил обсудить семейную ипотеку на «вторичке» в ряде регионов

Путин поручил обсудить семейную ипотеку на «вторичке» в регионах, где строят мало жилья

Tекст: Ольга Никитина

«Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», – говорится в перечне поручений, текст которых опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Путин рекомендовал регионам обеспечивать всеми необходимыми коммуникациями участки, выдаваемые многодетным семьям. «Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечивать необходимыми объектами инженерной инфраструктуры земельные участки, предоставленные многодетным семьям», – говорится в документе.

Первый доклад по этой теме Путин ждет до 30 июня, далее – раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.

