Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Путин поручил обсудить семейную ипотеку на «вторичке» в ряде регионов
Путин поручил обсудить семейную ипотеку на «вторичке» в регионах, где строят мало жилья
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о предоставлении льготной ипотеки на вторичном рынке семьям с детьми в регионах, где строят мало жилья.
«Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», – говорится в перечне поручений, текст которых опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, Путин рекомендовал регионам обеспечивать всеми необходимыми коммуникациями участки, выдаваемые многодетным семьям. «Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечивать необходимыми объектами инженерной инфраструктуры земельные участки, предоставленные многодетным семьям», – говорится в документе.
Первый доклад по этой теме Путин ждет до 30 июня, далее – раз в полгода.
Кроме того, Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.