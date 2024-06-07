До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.3 комментария
Путин объявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексацию пенсий работающим пенсионерам необходимо возобновить, власти должны принять соответствующее решение, заявил президент России Владимир Путин.
С инициативой проиндексировать пенсии работающим пенсионерам выступил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. Глава государства поддержал это предложение.
«Мы должны принять это решение, – согласился Путин. – Самое главное – нужно поддержать людей».
С апреля в России на 7,5% проиндексировали социальные пенсии.