  • Новость часаПутин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    16 комментариев
    7 июня 2024, 14:58 • Новости дня

    Путин объявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индексацию пенсий работающим пенсионерам необходимо возобновить, власти должны принять соответствующее решение, заявил президент России Владимир Путин.

    С инициативой проиндексировать пенсии работающим пенсионерам выступил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. Глава государства поддержал это предложение.

    «Мы должны принять это решение, – согласился Путин. – Самое главное – нужно поддержать людей».

    С апреля в России на 7,5% проиндексировали социальные пенсии.

    6 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины

    Мединский показал Путину карту начала XIX века с историческими территориями современной Украины в составе Российской империи

    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины
    @ Анна Горбань/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента РФ, историк Владимир Мединский показал главе государства аутентичную карту Российской империи начала XIX века, на которой в состав России входят современные территории Украины.

    «Киев наш, вся правобережная Украина наша… А дальше вот эта огромная территория... на правом берегу – Кировоградская область со всеми окрестностями, она была российской еще со времен Елизаветы императрицы», – сказал Мединский, демонстрируя карту Путину.

    Встреча Путина и Мединского произошла во время осмотра президентом экспозиции воссозданного Царскосельского лицея, где учился Александр Пушкин.

    В помещениях лицея восстановлена историческая обстановка – на столах разложены предметы времени учебы писателя, а на стене расположена большая карта Российской империи.


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    5 июня 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев

    Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие

    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    4 июня 2024, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские семьи с небольшими доходами не могут регулярно оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, эту проблему необходимо решить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    В стране наблюдается необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта, отметил Путин, передает ТАСС. «Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей», – сказал он.

    Для решения этой проблемы необходимо обратить внимание на то, как работает профильное законодательство, заявил Путин. «Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте», – поручил глава государства.

    Необходимо, чтобы как можно больше россиян занимались спортом, государство должно финансировать мероприятия, направленные на решение этой задачи, подчеркнул Путин.

    Занятия спортом в России должны быть «максимально бесплатными». «Все остальное – это творчество. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – сказал он.

    Ранее Путин призвал заниматься спортом «каждый божий день».

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    5 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.

    Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.

    «По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.

    Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.

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    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    5 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    «Пусть боятся»: Путин прокомментировал свои карикатуры в западной прессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин прокомментировал карикатуры на себя в западных СМИ, часто изображающих его в негативном свете.

    «Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

    Форум проходит с 5 по 8 июня. В этом году в нем принимают участие представители более чем 100 стран мира, в том числе стран, которые Россия относит к недружественным.

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    4 июня 2024, 21:07 • Новости дня
    Путин призвал за сутки завершить подготовку перечня поручений по развитию ОПК
    Путин призвал за сутки завершить подготовку перечня поручений по развитию ОПК
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал в среду завершить подготовку списка поручений по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

    Говоря об итогах совещания по теме развития ОПК, Путин сказал: «Я знаю, что коллеги работали напряженно все эти дни, прошу завершить эту работу. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах производства наиболее востребованной продукции военного назначения и, конечно, о рентабельности производства». Об этом сообщает ТАСС.

    «Прошу Мантурова Дениса Валентиновича, как первого заместителя председателя правительства, министра промышленности, министра обороны, министра финансов, администрацию президента как можно быстрее эту работу завершить. Прошу сделать это завтра», – потребовал глава государства.

    Ранее Путин рассказал о росте производства вооружений.

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    5 июня 2024, 23:31 • Новости дня
    Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
    Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Утверждения Запада о готовности России напасть на страны НАТО являются чушью, «бредом собачьим», заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете? Бред собачий!» – возмутился российский лидер, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций, и призвал Запад не формировать образ врага из России, поскольку это вредит прежде всего им самим.

    «Не надо ничего придумывать… Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим», – добавил Путин.

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    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фамильное древо президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    На древе указаны 13 поколений предков российского лидера до 1600-х годов, передает RT.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне.

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    5 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    Путин: Украина в Соединенных Штатах никого не интересует
    Путин: Украина в Соединенных Штатах никого не интересует
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не интересует Украина, их волнует только собственное величие и лидерство, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в Петербурге.

    «Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США стремятся помешать успехам России, так как опасаются, что их лидерству будет нанесен ущерб. «В этом весь смысл того, что делают США», – резюмировал он.

    Ранее Путин заявил об уничтожении политической системы в США.

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    5 июня 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин назвал число украинских и российских военнопленных

    Путин: В плену в России находятся 6465 украинских военных

    Путин назвал число украинских и российских военнопленных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В плену на Украине находится 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств.

    «Я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, – проще говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что работа по пленным ведется ежедневно. «Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день, и совсем недавно, вы знаете, был обмен – 75 человек на 75 человек. Украинских солдат у нас – 6465», – сообщил Путин.

    В конце мая Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «75 на 75».

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    6 июня 2024, 09:01 • Новости дня
    В Японии оценили значение разговора Путина с главами мировых агентств

    Kyodo: Беседа Путина с главами мировых агентств прояснила его мнение по важным вопросам

    В Японии оценили значение разговора Путина с главами мировых агентств
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В условиях напряженной обстановки в мире было важно узнать мнение президента России Владимира Путина в ходе разговора лицом к лицу по вопросам внешней политики, заявил исполнительный директор ведущего японского информационного агентства Kyodo Тосимицу Саваи, принимавший участие во встрече российского лидера с главами мировых информационных агентств.

    Саваи отметил, что это касается в том числе вопроса двусторонних отношений с Японией. Он выразил благодарность за организацию этой встречи, передает ТАСС.

    Путин заявил накануне, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Россия, подчеркнул он, не отказывается от диалога по мирному договору, однако сейчас условий для него нет. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».

    Власти Японии со своей стороны сочли слова Путина «несправедливыми и неприемлемыми».

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    5 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин: России все равно, кто будет президентом США
    Путин: России все равно, кто будет президентом США
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    России по большому счету все равно, кто будет президентом США, Джо Байден или Дональд Трамп, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Российский лидер, отвечая на вопрос, кого бы больше предпочла Москва в качестве президента США, назвал Байдена «политиком старой школы», а также предсказуемым, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что в целом России все равно, победит ли Байден или Трамп, поскольку американский курс не изменится.

    Ранее Путин заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.

    Напомним, в среду Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

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    5 июня 2024, 22:21 • Новости дня
    Путин заявил о прямом участии стран Запада в войне против России
    Путин заявил о прямом участии стран Запада в войне против России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас – а это и есть их прямое участие в войне против РФ, – то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    «Если кто-то считает возможным поставку Украине оружия, которое позволяет наносить удары по России, то почему Россия не может поставлять подобное оружие на территории, позволяющие наносить удары по тем странам?» – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.

    В среду депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

    Коментарии (7)
    6 июня 2024, 00:20 • Новости дня
    Путин заявил о потере США мирового лидерства

    Путин заявил, что США теряют мировое лидерство, считая себя единственной сверхдержавой

    Путин заявил о потере США мирового лидерства
    @ Владимир Астапкович/POOL/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США теряют свое влияние в мире, считая себя единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих международных информагентств.

    «Советский Союз прекратил существование, и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече «боженька заснул» и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, поддержание статуса империи требует от США огромных усилий и не идет на пользу их гражданам.

    «Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», – заметил российский лидер.

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