Россиянам рассказали, кому с 1 апреля повысят пенсии

Аналитик Ляшок: Пенсии некоторых категорий граждан с 1 апреля вырастут на 7,5%

Индексация коснется социальных пенсий по старости, инвалидности, в случае потери кормильца, а также детей, чьи родители неизвестны. Общее число получателей таких пенсий на данный момент составляет около 3,4 млн человек, передает РИА «Новости».

В апреле также будут проиндексированы пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий.

При этом он отметил, что не будут проиндексированы пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим, так как для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ.

Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 февраля 2016 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле 2024 года в России вступит в силу ряд важных законов, затрагивающих различные сферы жизни.