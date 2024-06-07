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В Калининграде показали балет под музыку Вивальди
В Калининградской области прошел IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата», в котором принял участие Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также исполнители живого органа.
Программа балетного гала-концерта включала недавно представленную на сцене МАМТ премьеру одноактного балета «В темных образах» в постановке Максима Севагина.
Как отмечено в материалах, попавших распоряжение редакции, хореограф использовал музыку Антонио Вивальди, которая обладает удивительной особенностью – дансантна. Два струнных концерта Вивальди идеально подошли для пластичных сценических образов танцоров. По словам Севагина, «В темных образах» – это признание любви к балету, поиск вечных символов и образов искусства, возникающих из огромного множества вариантов и исчезающих туда же, во тьму, сказал он.
Во втором отделении балетного концерта зрители увидели номера из балета Юрия Посохова «Щелкунчик», «Ворга» Ксении Тернравской, «Призрачный бал» Дмитрия Брянцева и «Минус 16» Охада Нахарина.
По словам организаторов «Кантаты», постановки полностью разрушили стену между залом и сценой, чему свидетельствовали продолжительные овации.