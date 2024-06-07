До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.3 комментария
Захарова назвала закон об английском языке подготовкой к оккупации Западом Украины
Украинский закон, закрепляющий статус английского языка как языка международного общения, является подготовкой к оккупации страны Западом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Захаровой, законом закрепляется возможность общения руководителей из стран НАТО с населением Украины через систему внедрения английского языка в государственные органы. Она выразила мнение, что Киев готовятся «к оккупации своей территории», передает ТАСС.
По мнению Захаровой, такие меры предпринимаются для того, чтобы «были засланы в государственные органы управления на Украине западные менеджеры, которые будут организовывать жизнь украинского населения».
Закон о статусе английского языка был внесен в Раду летом прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским. Он определил его как неотложный, и уже в ноябре тот был принят в первом чтении. В июне 2024 года закон был принят во втором чтении.