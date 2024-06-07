7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.3 комментария
Стали известны подробности состояния убившего мужчину в Москве киллера
Застреливший мужчину в Москве киллер находится в коме из-за ранения в затылок.
Киллер Андрей Демин находится в коме, у его палаты дежурит охрана, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.
Известно, что хирурги сделали мужчине трепанацию черепа и достали пулю из головы. Демин подключен к аппарату ИВЛ в реанимации, у него отек мозга.
Как отметили в правоохранительных органах, получивший ранение при задержании подозреваемый находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Напомним, Демин убил 34-летнего сына главы компании Mediasystem Group Константина Балишанского. Нападавший совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными. Согласно предварительным данным, мужчины были знакомы друг с другом, мотивом убийства мог быть личный конфликт.
В столичной прокуратуре указали, что подозреваемый в заказном убийстве задержан. В ГУ МВД пояснили, что в ходе задержания злоумышленник выстрелил не менее 15 раз очередью в полицейских и был ранен ответным огнем.