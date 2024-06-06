Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
Назван возможный мотив заказного убийства в Москве
Источник: Московский киллер и его жертва знали друг друга
Стрелявший в убитого в столице мужчину знал свою жертву, мотивом убийства мог быть личный конфликт, сообщил источник в правоохранительных органах.
Предполагаемый убийца и его жертва, согласно предварительным данным, были знакомы, мотивом мог стать личный конфликт, сказал собеседник ТАСС.
Задержанному проведут комплексную судебную экспертизу, она определит его психическое состояние и наличие психических отклонений.
Между тем в СК сообщили, что расследование дела передано в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК. Создана следственно-оперативная группа по этому делу, также подключилась группа наиболее опытных следователей и криминалистов.
Напомним, в Москве мужчина убил человека, жертвой стал 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. В прокуратуре Москвы указали, что подозреваемый задержан, он был ранен.
В ГУ МВД пояснили, что в ходе задержания злоумышленник выстрелил не мене 15 раз очередью в полицейских и ответным огнем был ранен.