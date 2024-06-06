Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержание проводилось на Аминьевском шоссе, подозреваемый выстрелил не менее 15 раз в сторону сотрудников Госавтоинспекции, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что он вел огонь очередями из автоматического оружия. Правоохранители в ответ открыли огонь на поражение. Мужчина получил тяжелое ранение, он задержан.

Среди населения никто не пострадал.

Напомним, в Москве киллер убил мужчину, жертвой оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. В прокуратуре Москвы указывали, что предполагаемый наемный убийца задержан, он получил ранение в ходе задержания.