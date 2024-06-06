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Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
Подозреваемый в совершении наемного убийства в столице в ходе задержания произвел не менее 15 выстрелов в полицейских, сообщили в ГУ МВД по городу.
Задержание проводилось на Аминьевском шоссе, подозреваемый выстрелил не менее 15 раз в сторону сотрудников Госавтоинспекции, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что он вел огонь очередями из автоматического оружия. Правоохранители в ответ открыли огонь на поражение. Мужчина получил тяжелое ранение, он задержан.
Среди населения никто не пострадал.
Напомним, в Москве киллер убил мужчину, жертвой оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. В прокуратуре Москвы указывали, что предполагаемый наемный убийца задержан, он получил ранение в ходе задержания.