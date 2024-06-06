Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
Предпосылок для мирных переговоров между Россией и Украиной в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как указал Песков в интервью «Известиям», «сейчас нет никаких оснований для начала переговорного процесса». По его словам, киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговоров. «Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции», – отметил он, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине не закончится на поле боя, поэтому садиться за стол переговоров надо прямо сейчас.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.