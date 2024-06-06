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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    6 комментариев
    6 июня 2024, 10:02 • Новости дня

    Сийярто призвал немедленно организовать мирные переговоры по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине не закончится на поле боя, поэтому садиться за стол переговоров надо прямо сейчас, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия призывает мировое сообщество немедленно организовать мирные переговоры по Украине с участием всех заинтересованных сторон и положить конец военным действиям. Если этого не произойдет, риск  эскалации будет расти с каждым днем, отметил Сийярто на полях ПМЭФ.

    При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства отказался комментировать вопросы легитимности президента Украины Владимира Зеленского, пятилетние полномочия которого закончились 21 мая, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам Сийярто, НАТО готовится к войне с Россией, но еще есть время, чтобы ее предотвратить.


    5 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине повлек за собой катастрофу, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Из-за «майдана» на Украине назначили внешнее управление, «страна уничтожена», ее экономика, которую оценивали почти в 200 млрд долларов, теперь находится в тяжелейшем, «катастрофическом состоянии», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

    Власти Грузии предпримут все усилия, чтобы в своей стране не произошло «майдана» и «украинизации».

    Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

    Ранее Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.

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    5 июня 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев

    Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие

    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    5 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    @ IMAGO/Fotostand /Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду о готовности предоставить доказательства угроз в его адрес «разделить судьбу премьер-министра Словакии Роберта Фицо», пережившего недавно покушение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В последнее время нам многим угрожали, в том числе судьбой премьер-министра Словакии, в которого выпустили пули. В прямой форме нам угрожали. Если какая-нибудь страна заинтересуется, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», – сказал он.

    Ранее еврокомиссар Оливер Вархели признал, что в телефонном разговоре с главой правительства Грузии упоминал покушение на премьер-министра Словакии, но назвал эти фразы вырванными из контекста.

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    5 июня 2024, 10:28 • Новости дня
    WSJ: Состояние Байдена за закрытыми дверьми ухудшается

    Wall Street Journal: Состояние Байдена за закрытыми дверьми демонстрирует ухудшение

    WSJ: Состояние Байдена за закрытыми дверьми ухудшается
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Состояние физического и ментального здоровья, а также уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми демонстрируют признаки ухудшения, пишет The Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 приближенными к Белому дому политиками.

    По данным издания, на протяжении большей части своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика и эксперта в области юриспруденции, однако за последний год мнение коллег о его профессионализме значительно ухудшилось, передает РИА «Новости»

    Как отметил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, в 2023 году в ходе переговоров с республиканцами о повышении потолка долга мнение Байдена менялось буквально ежедневно: в некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие – он бормотал и полагался на записи.

    Также источники напомнили о том, что в январе Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения соглашений о финансировании Украины. Тогда он временами говорил очень тихо, читал по заметкам и делал длительные паузы, порой так надолго закрывая глаза, что в комнате задавались вопросом, «не отключился ли он».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны «самым некомпетентным и самым тупым» президентом в истории страны.

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    5 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Николаевской области в начале июня уничтожили грузовик, на котором везли ракеты, переданные Западом для украинской армии, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    Грузовик с ракетами уничтожили у поселка Красное Поле под Николаевом, попадание в транспорт сопровождалось сильным взрывом, сказал Лебедев ТАСС.

    На этом грузовом автомобиле перевозили «шесть длинных ракет», пояснил он.

    Ранее в среду Лебедев сообщал, что ВСУ задействовали аэродром Кульбакино в Николаевской области для базирования беспилотников Bayraktar.

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    5 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО над Черным морем

    Депутат Госдумы Шеремет: Россия имеет право объявить беспилотники НАТО законными целями для уничтожения

    В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО над Черным морем
    @ US Army/Airman 1st Class Tristan Viglianco

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

    Как указал депутат, задача беспилотников отнюдь не изучение климата или географии, а военная разведка и наведение ударов ВСУ по мирным объектам на юге России, особенно в Крыму, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Россия имеет полное право на уничтожение этих беспилотников как законных целей. Шеремет добавил, что их нужно уничтожать при первом же появлении, потому что после них следуют атаки по российским городам. Он подчеркнул, что эти БПЛА «несут непосредственную угрозу жизни и здоровью наших граждан».

    Шеремет считает, что присутствие беспилотников НАТО в Черном море является «военной провокацией» и «прямым вмешательством в дела региона».

    Напомним, во вторник американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. Позже стало известно, что полет американского беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты.

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    5 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родственники погибших бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги из-за незаконного изъятия органов у военнослужащих, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Медицинская экспертиза, проведения которой добились родные погибших украинских солдат, показала, что им было проведено прижизненное изъятие органов без согласия, написал Царев в своем Telegram-канале.

    По его словам, ранее правоохранительные структуры Украины заявили о разоблачении группы из 11 человек, занимавшейся извлечением и вывозом человеческих органов из страны. Среди «черных трансплантологов» оказались бывший министр здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда украинских частных клиник. Органы, как пишут местные СМИ, извлекались у людей, которые были еще живы, но находились в беспомощном состоянии.

    «Можно сколько угодно говорить про «российские фейки», но есть факты, и то, что всплыло наружу сейчас, очевидно, является лишь верхушкой айсберга. Фактом является и то, что никто на Украине с этим бизнесом системно не борется, да и не может бороться. Нынешний скандал, скорее всего, связан только с переделом украинского рынка человеческих органов», – считает Царев.


    Он напомнил, что закон о трансплантации в Киеве приняли еще в декабре 2021 года, теперь письменное согласие живого донора и согласие его законных представителей на «изъятие анатомических материалов» не требует нотариального заверения. В результате число жертв «черных трансплантологов» на Украине уже исчисляется тысячами.

    «Украинцы, прежде всего воюющие, не могут даже рассчитывать на сохранность своих внутренних органов ни посмертно, ни, как сейчас выяснилось, прижизненно», – подчеркнул Царев.

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    5 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.

    Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.

    «По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.

    Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.

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    5 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину

    Политолог Рар: Отказ США отправлять инструкторов на Украину вызовет раскол среди европейцев

    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину
    @ Zsolt Czegledi/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    В Белом доме опасаются, что отправка западных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. Вашингтон не собирается вступать в прямой конфликт с Москвой и вряд ли даст сделать это европейским союзникам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Белый дом исключил отправку американских инструкторов на Украину.

    «Полагаю, что отказ США отправлять своих инструкторов на Украину может привести к расколу среди союзников Вашингтона. Одни будут настаивать на том, что необходимо действовать и без американцев. Другие же будут говорить обратное. Мол, если не удается спрятаться за спиной Штатов, то и не стоит лезть в драку», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В отличие от европейцев, американцы, видимо, правильно оценивают риски возможной эскалации конфликта на Украине. В Белом доме хорошо понимают, что гибель солдат западных стран может поднять вопрос о применении пятой статьи Устава НАТО. Государствам ЕС нечем будет ответить Москве, поэтому они понадеются на помощь Штатов. Это означает, что Вашингтону придется наносить удары по России, что неминуемо приведет к ответной атаке по США», – отмечает собеседник.

    «Американцы не собираются напрямую воевать с ядерной державой. Кроме того, Вашингтон вряд ли позволит своим европейским союзникам затащить Штаты в третью мировую войну. Для ЕС наступает тяжелый час. Страны континента должны понять, что в случае начала войны между Западом и Россией они, а не США, будут нести основную тяжесть конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не отправят своих солдат или инструкторов на Украину. Однако чиновник высказал мнение, что поставки оружия Штатов позволили изменить в лучшую сторону ситуацию на фронте для ВСУ. Более того, в Вашингтоне надеются, что в перспективе офис Зеленского может начать новое наступление.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Согласно данным издания, заявление по этому поводу ожидается во время празднования 80-летия высадки в Нормандии, которое пройдет 6 и 7 июня.

    Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Кроме того, в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова отправить на Украину своих военных инструкторов, которые работали там до начала конфликта, в рамках коалиции под руководством Франции.

    Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл также говорил о том, что страна может отправить своих военных на запад Украины для выполнения тыловых задач. По его словам, это позволит разгрузить ВСУ и поможет им сосредоточиться на боевых действиях на передовой.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что разрешение на использование поставленного оружия против территории России, данное ВСУ западными государствами, а также отправка иностранных инструкторов на Украину сигнализируют об очередном витке эскалации.

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    5 июня 2024, 21:08 • Новости дня
    Представитель Афганистана рассказал о цели визита талибов на ПМЭФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Петербург с целью расширения сотрудничества с Россией, заявил министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари.

    По его словам, представителям страны интересны инвестиции в горнодобывающую промышленность Афганистана в различных секторах, а также в региональные проекты, передают «Известия».

    Делегация правительства талибов прибыла в Петербург 5 июня.

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    5 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    ВСМ «Юг» из Москвы в Адлер решили проложить через пять российских городов

    Железнодорожная магистраль «Юг» пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи

    Tекст: Максим Попов

    Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Юг» из Москвы в Адлер пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи, следует из материалов, представленных правительством Москвы на ПМЭФ-2024.

    Сообщается, что общее время в пути по маршруту «Москва – Адлер» сократится в три раза и составит без малого восемь часов. При этом добраться из Москвы в Луганск или Донецк можно будет за 12 часов. Известно, что высокоскоростная магистраль «Юг» предусматривает ответвления в направлении Тамбова, Белгорода, Луганска, Донецка и Волгограда, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, путь на поезде к югу России обещали сделать в два раза быстрее к 2030 году.


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    5 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Ученые выявили связь между отказом от курения и психикой человека

    Ученые: Наличие или отсутствие психических заболеваний не влияет на эффективность метода отказа от курения

    Ученые выявили связь между отказом от курения и психикой человека
    @ Jacob Schrater/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что методы отказа от курения одинаково эффективны для людей как с психическими расстройствами, так и без них.

    Люди с психическими заболеваниями чаще курят и делают это более интенсивно, чем люди без таких расстройств, из-за чего ученые предполагали, что некоторые методы отказа от курения при наличии ментальных расстройств могут быть менее эффективны, передает «Московский комсомолец». Новое исследование показывает, что это не так.

    Ученые опросили более 5 тыс. человек, которые регулярно курили и пытались бросить курить. Около 45% из них сообщили, что у них были диагностированы психические расстройства.

    Участники использовали различные методы для отказа от курения, включая негорючие никотиновые продукты, пластыри и жевательные резинки, вейпинг и рецептурные препараты. Люди с психическими расстройствами чаще прибегали к вейпингу, никотинозаместительной терапии по рецепту и сайтам самопомощи.

    При этом, как выяснили эксперты, психическое здоровье человека не влияет на эффективность средств для прекращения курения. Наиболее эффективными методами для всех участников были вейпинг, препараты, взаимодействующие с никотиновыми рецепторами в головном мозге, и нагретые табачные изделия.

    «Наши результаты должны убедить людей с психическими расстройствами, которые хотят бросить курить, в том, что их состояние не должно влиять на выбор средств для прекращения курения», – отметили исследователи.

    В прошлом году Минздрав сообщил о сокращении распространенности курения среди россиян.

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    5 июня 2024, 14:47 • Новости дня
    В Кремле заявили о потере Швейцарией нейтралитета по Украине
    В Кремле заявили о потере Швейцарией нейтралитета по Украине
    @ Bernard Jaubert/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Занимая прозападную позицию по украинскому конфликту Швейцария отходит от своей традиционной политики нейтралитета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, крупнейшая в стране швейцарская народная партия назвала односторонней готовящуюся в Швейцарии конференцию по урегулированию ситуации в Украине, передает ТАСС.

    Как считают в партии, мероприятие, на котором не будет представлена Россия, станет «конференцией противников» Москвы.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

    Коментарии (57)
    5 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Американская торговая палата развенчала миф об уходе иностранных компаний из России

    Американская торговая палата: Большинство иностранных компаний не покинули Россию

    Американская торговая палата развенчала миф об уходе иностранных компаний из России
    @ Мурад Багандов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи опроверг информацию о массовом уходе иностранных компаний из страны. По его словам, большинство из них продолжает работать, хотя и предпочитает не афишировать свою деятельность.

    «Есть дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают и хорошо работают», – заявил Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что многие компании предпочитают не афишировать свое присутствие в России из-за сложившейся политической ситуации, передает ТАСС.

    По словам главы Американской торговой палаты, уход из России стал «сложным, дорогостоящим и потенциально рискованным шагом» для многих компаний из-за регуляторных барьеров, невыгодных условий выхода и опасений национализации активов.

    Эйджи также добавил, что выручка компаний, которые остались в России, выросла на 6,7%.

    Напомним, с 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. Газета ВЗГЛЯД писала, что повторения такого массового исхода страна не допустит.

    Коментарии (3)
    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фамильное древо президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    На древе указаны 13 поколений предков российского лидера до 1600-х годов, передает RT.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне.

    Коментарии (22)
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      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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