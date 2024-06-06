Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
Президент Польши решил созвать заседание Совбеза из-за ситуации на границе
Президент Польши Дуда сообщил, что созовет заседание Совбеза из-за ситуации на границе
Президент Польши Анджей Дуда сообщил о созыве заседания Совета национальной безопасности из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией.
Заседание состоится в 16.00, после выборов депутатов Европейского парламента, передает РИА «Новости».
Дуда уточнил, что темой заседания станет стрельба со стороны польских солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией.