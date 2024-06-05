Tекст: Кристина Цыцура

«Все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны», – передает RT его слова.

Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

Ранее президент заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.





