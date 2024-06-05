Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин рассказал, как Россия и Белоруссия решают проблемы в отношениях
Путин: Россия и Белоруссия учитывают интересы народов при решении проблем в отношениях
Сложности в российско-белорусских отношениях всегда решаются исходя из интересов народов этих стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами зарубежных информагентств.
«Действительно, в разное время по-разному складывались наши отношения, но поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов, российского и белорусского, то всегда, именно опираясь на это, удавалось найти решение даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, которым нет простых ответов», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).