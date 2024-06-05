В честь Дня эколога в России прошло 6 тыс. мероприятий

За весь период проведения акции к ней присоединились все 89 регионов страны. Марафон поддержали знаменитости, среди которых Карина Кросс, Юлия Михалкова и Мари Добро. Почти полмиллиона волонтеров реализовали порядка 6 тыс. мероприятий в честь Дня эколога, главным образом направленных на национальную цель, обозначенную президентом, – экологическое благополучие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Реализация обозначенных задач становится общим делом государства и общества. Органы власти оказывают поддержку экологическим движениям и помогают воплощению их инициатив, которых с каждым годом становится все больше. Движение «Экосистема» как раз призвано объединять экологические проекты, акции, мероприятия, сообщества по всей России. Уже сейчас они активно поддерживают такие проекты, как «Сад Памяти», «Чистая Арктика», «Вода России», «Сохраним лес» и другие.

«День эколога в нашей стране становится народным праздником. Он объединяет всех людей, для которых забота о природе – жизненный принцип. Тех, кто убежден, что здоровье планеты, чистота родного города, лесов, рек и озер напрямую зависит от каждого человека. И не ждет, что этим займется кто-то другой, а действует прямо сейчас. Ежегодно миллионы волонтеров в России чистят берега водоемов от мусора, высаживают новые леса. Это вдохновляет других людей сделать для нашей страны что-то действительно важное, и рад тому, что движение «Экосистема» стало еще одной силой, которая ведет вперед», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Марафон зеленых дел» поражает разнообразием. Например, активисты Движения Первых из Самары запустили проект «Водорослям крышка: вверх по Волге!» В Московской области волонтеры «Экосистемы» превратились в «борщеборцев», за день уничтожив борщевик на площади равной 10 футбольным полям. В Архангельске на форуме «Арктика. Лед Тронулся» в рамках Марафона стартовал сезон арктических уборок, который провел часы полярного дня.

Масштабные уборки берегов «Воды России» проходили по всей стране от Калининграда до Сахалина в поддержу «Марафона зеленых дел». В Горно-Алтайске состоялся праздник «Земля снежного барса», который завершил XIV одноименный экологический фестиваль. В рамках фестиваля регион сообщил о 20% росте популяции ирбиса.

«Сегодня молодежь является драйвером экологической повестки в стране – это и деятельность движения «Экосистема», и проекты юннатов Движения Первых, и множество инициатив местного, регионального и федерального масштабов. И общий результат в более чем 6 тыс. мероприятий ко Дню эколога говорит сам за себя: молодые люди не только имеют запрос на экологическую деятельность, но и готовы в нее активно включаться. А такие акции, как Марафон зеленых дел, способствуют созданию общего устойчивого будущего», – отметил советник руководителя федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров.

Реализация задач для достижения экологического благополучия становится общим делом государства и общества. Органы власти оказывают поддержку экологическим движениям и помогают воплощению их инициатив, поэтому с каждым годом таких мероприятий, как «Марафон зеленых дел» движения «Экосистема», становится все больше. «Сегодняшний праздник для нас особенный. Глядя на ту самоотдачу, с которой все регионы принимали участие в Марафоне зеленых дел, хочется работать еще активнее и вместе со всей страной двигаться к достижению поставленных перед нами целей, в числе которых неоспоримым приоритетом для нас является экологическое благополучие России», – подчеркнул сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.