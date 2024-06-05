Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.7 комментариев
Осужденный за мошенничество немецкий инвестор сдался московской полиции
Немецкий инвестор Новак сдался столичным правоохранителям после вынесения приговора
Глава компании Simgular CIS немецкий инвестор Ральф Новак, осужденный в России за хищение акций каршерингового сервиса BelkaCar, добровольно явился в правоохранительные органы, сообщил его адвокат Иван Гилев.
По словам Гилева, перед оглашением приговора у Новака произошел нервный срыв, после чего он обратился к адвокатам и, следуя их рекомендациям, сам явился в правоохранительные органы для отбывания наказания, передает ТАСС.
В понедельник Тушинский суд Москвы приговорил немецкого инвестора Ральфа Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей за хищение акций каршерингового сервиса BelkaCar. Издание Der Spiegel сообщало, что бизнесмен безуспешно пробовал укрыться в посольстве ФРГ в Москве накануне вынесения приговора, а потом исчез.