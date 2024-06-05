Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.5 комментариев
В Кремле заявили о потере нейтралитета Швейцарии
Представитель Кремля Песков заявил о потере нейтралитета Швейцарии по Украине
Занимая прозападную позицию по украинскому конфликту Швейцария отходит от своей традиционной политики нейтралитета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, крупнейшая в стране швейцарская народная партия назвала односторонней готовящуюся в Швейцарии конференцию по урегулированию ситуации в Украине, передает ТАСС.
Как считают в партии, мероприятие, на котором не будет представлена Россия, станет «конференцией противников» Москвы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.