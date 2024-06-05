Глава ВЭФ Клаус Шваб допустил, что Украина могла взорвать «Северные потоки»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, таким образом Киев хотел создать ситуацию, в которой Германия стала бы физически независимой от российского газа, передает РИА «Новости».

Касательно вопроса о принятии Украины в ЕС и НАТО Шваб отметил, что это невозможно, однако важно поддерживать перспективу вступления в будущем.

Кроме того, глава ВЭФ согласился с пранкерами о том, что необходимо искать мирное решение по Украине, допустив «заморозку текущего противостояния».

При этом он отметил, что такая заморозка требует согласия обеих сторон как минимум начать переговоры.

Ранее в МИД России заявили, что для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии.

Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

