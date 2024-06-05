Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.0 комментариев
FT: Жителям Украины стоит готовиться к жизни в холоде и темноте
Financial Times: Разрушение энергосистемы принесет украинцам жизнь в «холоде и темноте»
На фоне массированных атак по энергосистеме Украине жителям страны стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте», сообщила Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
По словам одного из собеседников издания, после того, как российские войска стали наносить ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры, вскоре украинские граждане будут жить в холоде и темноте, передает РИА «Новости».
Другой собеседник газеты назвал аварийные отключения электроэнергии «новой нормой». Еще один респондент отметил, что к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня, пишет издание.
По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, украинские власти будут вынуждены повысить тарифы на электроэнергию. Если этого не произойдет, то, согласно последним прогнозам, в январе население будет получать электроэнергию не более четырех часов в сутки, приводят слова Дадонова обозреватели.
Известно, что до этого экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что следующий отопительный сезон на Украине может стать «катастрофическим», и посоветовал жителям страны найти «друзей, знакомых», которые живут в домах с отоплением на дровах.
Как сообщалось ранее, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, ситуация с энергетикой на Украине очень сложная, в стране утрачено более 9 ГВт мощностей генерации.