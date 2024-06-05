Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.16 комментариев
России ограничили доступ к снабжению голодающих стран продовольствием
Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для программы ООН
Компании из России сталкиваются с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН, которая направлена на снабжение голодающих стран едой, сообщают СМИ.
Россия участвовала в поставках продовольствия через данную программу 20 лет, российские поставки занимали около 20% общего объема. Отмечается, что российская продукция стоила на 10-15% дешевле, чем у конкурентов, ее основными получателями являются гуманитарно уязвимые страны: Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии – передает РБК.
Заместитель постпреда России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик подтвердила, что российская сторона встречает препятствия при допуске к тендерам. Так, ряд доноров, передавая средства ВПП, требует не покупать на них продовольствие из России.
Ограничения прежде всего действуют по принципу страны происхождения продукции, товары из России в последние месяцы «в принципе не допускался», сказал Дмитрий Сухов, глава департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air. Российские компании не приглашают на некоторые тендеры, пост-фактум выдвигаются претензии к товару.
Напомним, первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС 30 мая принял решение о введении запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила европейским политикам про их обещания обеспечить продовольственную безопасность ЕС и накормить нуждающихся.