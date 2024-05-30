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    Польские ограничения для российских дипломатов ударят по Европе
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    Российские суды перестали принимать письма с западных и украинских доменов
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    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    10 комментариев
    30 мая 2024, 16:30 • Новости дня

    Захарова напомнила ЕС его заявления о продовольственной безопасности

    Захарова напомнила обещания ЕС накормить нуждающихся на фоне новых пошлин на российское зерно

    Tекст: Максим Попов

    На фоне введения «запретительных пошлин» на зерно из России и Белоруссии официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила европейским политикам про их обещания обеспечить продовольственную безопасность ЕС и накормить нуждающихся.

    По словам дипломата, европейцам стоит пересмотреть обещания относительно продовольственной безопасности, которые они давали два года назад. «Это говорят те же самые люди или их двойники?» – задалась вопросом Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение ЕС.

    Напомним, накануне Совет Европы утвердил заградительные пошлины на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Размер пошлины составил 95 евро за тонну, что примерно соответствует 50% стоимости пшеницы на европейском рынке, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам замглавы МИД Сергея Вершинина, заявления о том, что цены на зерновом рынке Европы растут из-за действий России, не соответствуют действительности.



    28 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб призвала к увеличению военной помощи Украине, заявив на радиостанции Bel RTL, что российские танки якобы могут начать наступление на Бельгию.

    По ее словам, нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для Европы, передает ТАСС.

    Лябиб отметила, что российские войска якобы будут наступать своими танками на Европу и Бельгию.

    По словам главы МИД, которая будет участвовать в выборах в парламент Бельгии от либеральной партии «Реформаторское движение», руководство РФ намерено «дальше двигать границы», а также «ставить под угрозу» бельгийские «ценности и демократию».

    Тем временем премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в этом году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

    Ранее глава МИД Бельгии подтвердила разногласия в ЕС по военной помощи Украине.

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    29 мая 2024, 03:59 • Новости дня
    Германия и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России

    Bloomberg узнало о желании Берлина и Праги найти способ для ЕС отказаться от газа, нефти и ядерных материалов из России

    Германия и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия и Чехия считают, что ЕС должен собрать рабочую группу, которая займется поиском возможностей для полного отказа от российских поставок газа, нефти и ядерных материалов, сообщило Bloomberg.

    Соответствующее письмо глава минэкономики Германии Роберт Хабек и глава минторга Чехии Йозеф Сикела направили главе минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратену (Бельгия председательствует в Совете ЕС), передает «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

    В письме говорится, что необходимо «систематически» снижать поставки «газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России». Такое требование объясняется «энергетическим суверенитетом и безопасностью».

    Напомним, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер признал зависимость Европы от России в энергетике. Страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

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    28 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Politico: «Хромым уткам» Макрону и Шольцу нет места в лидерах ЕС
    Politico: «Хромым уткам» Макрону и Шольцу нет места в лидерах ЕС
    @ Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры Евросоюза все больше считают, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны быть у руля сообщества, пишет издание Politico.

    СМИ отмечает, что в Шольце и Макроне видят в ЕС «хромых уток», которые фактически доживают свой срок на посту, передает ТАСС.

    Такой взгляд на лидеров связан с их слабым влиянием на политику своих стран, а также с их неспособностью укрепить веру других участников ЕС в необходимость сохранения единой линии развития сообщества.

    Сейчас в Европе уже не уверены, что «эти двое – легендарный франко-германский двигатель проекта ЕС – должны оставаться у руля» сообщества.

    При этом способность Макрона и Шольца оказывать влияние внутри Евросоюза также была подорвана из-за их прохладного отношения друг к другу, расхождения позиций по вопросам энергетики и по украинскому конфликту, а также из-за экономической слабости их Германии и Франции.

    Эксперты полагают, что все этом может значительно пошатнуть авторитет Шольца и Макрона накануне переговоров о назначении на высшие посты внутри Евросоюза после выборов в Европейский парламент 6–9 июня.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала про конфликт Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

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    28 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России

    Politico: ФРГ и Италия против ударов западным оружием по складам снарядов и топлива в России

    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

    По ее информации, генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призовет страны ЕС согласиться на подобные удары, при этом единого мнения по этому поводу среди участников объединения нет, и отмена ограничений на удары вызывает споры среди стран альянса, передает ТАСС.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    28 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    Министры обороны ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе во вторник намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что некоторые страны уже начали снимать такие ограничения. Этот вопрос он назвал важным, передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады.

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    27 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    ЕС запретил поставлять в Россию снаряжение для полиции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о вводе запрета на поставки в Россию технологий для прослушки и снаряжения для полиции, об этом заявил Совет ЕС.

    Новые санкции включают в себя ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использоваться «для внутренних репрессий», оборудования, технологий и ПО в сфере информационной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Также в список санкций включили оборудование и ПО для мониторинга или перехвата телекоммуникационной информации.

    Ранее Венгрия заявила, что не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России в нынешнем виде, потому что он противоречит интересам страны.

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    30 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

    Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны

    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Эммануэль Макрон предложил ЕС создать коалицию военных инструкторов для Украины. По мнению парламентария, есть как минимум три причины, почему Париж выступает с подобной инициативой.

    «Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

    Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

    Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

    На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

    Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.

    Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».

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    28 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне санкций против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Санкции против России и сокращение мировых уловов привели к дефициту атлантической трески в Европе. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

    В отчете ФАО говорится, что запрет на торговлю с Россией «сказывается на европейских переработчиках», которые не получают достаточно сырья.

    Россия – один из крупнейших поставщиков трески в ЕС. В 2023 году ЕС импортировал 284,7 тыс. тонн трески, из них 61,4 тыс. тонн – из России. Из-за сокращения поставок из России цены на треску в Европе уже выросли, а дефицит может привести к дальнейшему их росту, пишет РБК.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что только за прошлый 2023 год благодаря действию заключенного в 1956 году соглашения с правительством Британии о рыболовстве англичане выловили в Баренцевом море 566 тыс. тонн трески и пикши, а в ответ ввели против России 2 тыс. санкций.

    Впоследствии президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Кроме того, Россия решила проверить соглашения о рыбном промысле с другими недружественными странами.

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    28 мая 2024, 18:04 • Новости дня
    Боррель назвал законными удары Киева западным оружием вглубь России

    Боррель: Удары Киева западным оружием вглубь России законны, если они являются ответными

    Tекст: Вера Басилая

    Удары Украины западным дальнобойным оружием по территории России являются «законными по международному праву», но большинство стран Евросоюза пока с этим не согласны, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза.

    Боррель заявил, что на встрече с главами министров обороны обсуждалась возможность отмены ограничения на удары западным оружием по военным объектам в глубине территории России. По его словам, эти удары законны, если наносятся пропорционально, то есть в ответ, передает ТАСС.

    Глава европейской дипломатии сказал, что пока только одна-две страны готовы дать разрешение на такие удары, остальные еще думают.

    Боррель заявил, что поставки боеприпасов Украине продвигаются медленнее, чем ожидалось. Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России.

    Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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    28 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    В Европе пожаловались на бессилие перед Telegram

    Bloomberg: В Европе пожаловались на бессилие перед Telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники, борющиеся с дезинформацией, оказались беспомощны перед мессенджером Telegram, который не поддается их попыткам удалить «вызывающий беспокойство» контент, пишет Bloomberg.

    Чиновники, сделавшие борьбу с фейковыми новостями своим приоритетом в преддверии июньских выборов в Европе, разочарованы тем, что Telegram, по их словам, безнаказанно распространяет дезинформацию и игнорирует их запросы, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в интернете, они (европейские чиновники) практически бессильны в сдерживании Telegram», – отмечается в статье.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству пожаловалась на «бесконтрольное» распространение информации в Telegram, обвинив мессенджер в распространении дезинформации, при этом не предоставив доказательств. Она также добавила, что запросы на удаление «вызывающего беспокойство» контента часто остаются без ответа. По ее словам, с аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны – члены ЕС.

    Сообщается, что ЕС недавно усилил свои полномочия по борьбе с незаконным и вредным контентом, но эти меры применимы только к платформам с более чем 45 млн активных пользователей в Европе. Telegram же заявляет о том, что число его пользователей в регионе составляет всего 41 млн.

    Каллас считает, что эти цифры не отражают реальной картины, и призывает Еврокомиссию к проведению независимой оценки. ЕК, по данным Bloomberg, не ответила на запрос прокомментировать эту информацию.

    В Telegram же заявили, что призывы к насилию и нанесению ущерба собственности категорически запрещены на платформе, а модераторы контролируют мессенджер, чтобы удалить контент, нарушающий правила.

    Ранее Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.

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    29 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    В Венгрии сочли ужасными заявления европейских политиков об Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто счел ужасными заявления европейских политиков об Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Венгрии считает ужасными заявления ряда европейских политиков по поводу украинского конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, власти Венгрии в ужасе от заявлений, что страны НАТО могут ввести войска на Украину, они угрожают эскалацией военных действий, передает ТАСС.

    Также Сийярто отметил, что правительство Венгрии в ужасе от заявлений о возможном применении ядерного оружия.

    Кроме того, глава венгерского МИД заметил, что проводимая Евросоюзом политика санкций в отношении России и Белоруссии провалилась.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют распространение ракет средней и меньшей дальности по всему миру.

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    28 мая 2024, 14:01 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о расширении использования западного оружия против России

    Песков: Президент и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России

    Tекст: Ольга Никитина

    Верховный главнокомандующий и военные знают, каким будет ответ со стороны России на удары вглубь страны при помощи поставленного Украине западного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью «Известиям» сказал, что соответствующие контрмеры принимаются, к такому развитию событий готовятся.

    При этом Песков отметил, что на Западе нет единства мнений по вопросу использования западного оружия против России.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения о снятии ограничений для ВСУ на удары по российской территории будут принимать страны – члены НАТО на национальных уровнях, а не на уровне всего альянса.

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    28 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Песков назвал враждебными для России действия ЕС по Украине

    Песков: Россия расценивает как враждебные действия Евросоюза по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение Евросоюзом разрешения ВСУ наносить удары по России и преодоление возражений Венгрии на поставки нового вооружения Украине расценивается Россией как враждебные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

    Песков подчеркнул, что обсуждение в ЕС разрешения Украине на удары по России расценивается Москвой как не просто недружественные, а как враждебные действия. По его словам, российские военные принимают соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    28 мая 2024, 17:48 • Новости дня
    Боррель заявил об отсутствии консенсуса в ЕС по помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) за протяжении многих месяцев не может согласовать выделение помощи Киеву в размере 6,6 млрд евро на приобретение оружия для «остановки наступления России» в связи с отсутствием консенсуса по этому вопросу, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

    По словам Борреля, семь необходимых для выделения этой помощи юридических документов ждут одобрения в Совете ЕС, но это «невозможно сделать уже много месяцев, поскольку нужен консенсус всех стран ЕС, а его пока нет», передает ТАСС.

    Кроме того, не достигнуто итоговое решение по использованию доходов от реинвестирования замороженных российских активов для помощи Украине, добавил он.

    Ранее Боррель отметил проблемы ЕС при реализации военной помощи Украине.

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    28 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Боррель отметил проблемы ЕС при реализации военной помощи Украине

    Глава МИД ЕС Жозеп Боррель отметил проблемы ЕС при реализации военной помощи Украине

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине. Об этом заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув, что, в частности, затягивается чешская инициатива по поставкам боеприпасов Киеву.

    По словам Борреля, поставки боеприпасов Украине продвигаются медленнее, чем ожидалось. Соглашение между странами было достигнуто в конце февраля, но ЕС едва ли успеет поставить Киеву 80 тыс. боеприпасов к концу июня.

    «Это показывает, что между обещаниями и делами у нас есть некоторые проблемы», – отметил глава европейской дипломатии накануне заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, по словам официального представителя МИД ЕС Петера Стано, ЕС не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году.


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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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